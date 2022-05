Internacional x 9 de Outubro: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa Sul-Americana 2022

O Internacional recebe o 9 de Outubro na noite desta terça-feira (25), a partir das 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Na estreia, as equipes empataram por 2 a 2.

Líder do Grupo E, com nove pontos, acima do Guaireña no saldo de gols, o Internacional depende apenas de si para avançar às oitavas de final.

Do outro lado, o 9 de Outubro, que ocupa a terceira posição, com quatro pontos, entra em campo apenas para cumprir tabela.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Beira-Rio, o Internacional terá os retornos de Bruno Méndez, Renê, Rodrigo Dourado e Carlos de Pena, enquanto Taison, recuperado de lesão na coxa, pode iniciar no banco.

''O Inter buscará realizar um grande jogo. Em toda competição eliminatória, cada partida é uma decisão. Estamos concentrados e focados para atingir nosso objetivo, que é chegar na próxima fase da Sul-Americana. Penso que o ambiente do Beira-Rio estará muito positivo e vai nos empurrar em busca do resultado'', afirmou o vice de futebol Emílio Papaléo Zin.

Já o 9 de outubro, na zona de rebaixamento do Campeonato Equatoriano, terá em campo um time reserva.

Dos titulares, apenas Mauro da Luz, autor dos dois gols do empate na primeira rodada, está confirmado.

Possível escalação do Internacional: Daniel; Bustos, Bruno Méndez, Vitão e Renê; Rodrigo Dourado, Edenilson, Carlos de Pena e Mauricio (Taison); David e Wanderson.

Possível escalação do 9 de Outubro: Jorge Pinos; Jhon Medina, Manuel Lucas, Darwin Torres e Geovanny Nazareno; Renny Jaramillo, Jose Cazares, Mauro da Luz, Danny Luna e Ricardo Phillips Júnior; Alfredo Stephens.

DESFALQUES

INTERNACIONAL:

Rodrigo Moledo, Tiago Barbosa e Bruno Gomes: lesionados

9 DE OUTUBRO:

-

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Internacional e 9 de Outubro será transmitido ao vivo pela Conmebol TV, na TV fechada, nesta terça-feira (24).