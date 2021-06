Internacional x Vitória: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

O Internacional visita o Vitória nesta quinta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Beiro-Rio, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil . Como venceu a ida por 1 a 0, o Colorado pode empatar para avançar às oitavas de final. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV Premiere , na TV fechada. Na, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui