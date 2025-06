Internacional x Vasco: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (11), no Estádio Francisco Novelletto Neto; confira a transmissão e outras informações do jogo

Internacional e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (11), às 19h (de Brasília), no Estádio Francisco Novelletto Neto, em Porto Alegre, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada (confira a programação completa).

O Internacional vive um péssimo campeonato até aqui, figurando na 17ª posição, com apenas 11 pontos. O time não consegue engrenar, sofrendo com uma série de tropeços recentes, apesar de já estar a três partidas sem perder. Ainda assim, precisa de uma boa sequência final se quiser sonhar com vaga no mata-mata.

O Vasco, por sua vez, vem em 7° na tabela, com 18 pontos somados. O time tem um tento a mais que o América-MG, primeiro time no G-8, com 17, mas apenas cinco a menos que o Athletico-PR, vice-líder. A expectativa é se colocar no 'bolo' do topo da tabela com um resultado positivo.

Prováveis escalações

Internacional sub-20: Diego Esser; Yan Henrique, Esley, Evertow e Pablo; Lorenzo Vaghetti, Gabriel Vinícius e Yan Noal; Luiz Felipe, João Victor e Diego Coser. Técnico: Renan Brito

Vasco sub-20: Marcão; Paulinho, Wallace, Wanison e Avellar; Ramon Rique, Euder e Igor Toledo; Bruno Lopes, Juninho e GB. Técnico: Matheus Curopos

Internacional sub-20

Sem desfalques confirmados.

Vasco sub-20

Não há desfalques confirmados.

Quando é?