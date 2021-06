Internacional terá dois reforços para encarar o Atlético-MG; clube confirma três casos de covid

Osmar Loss ganhou os reforços do volante Rodrigo Dourado e do meia Boschilia

O técnico interino do Internacional, Osmar Loss, ganhou os reforços do volante Rodrigo Dourado e do meia Boschilia para o confronto desta quarta-feira, quando o colorado recebe o Atlético-MG, no Estádio Beira-Rio.

Rodrigo Dourado sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda, no final do mês de maio, e ficou em tratamento por duas semanas. Nos treinos de segunda e terça-feira, o volante trabalhou normalmente com bola e foi liberado pelo departamento médico.

Já o meia Boschilia ficou de fora do jogo contra o Bahia para realizar reforço muscular, algo previsto pelos médicos do Inter por conta da longa parada do meia para recuperação da cirurgia que fez no ligamento cruzado do joelho.

Três casos positivos de covid 19

O departamento médico do Inter também divulgou que os goleiros Marcelo Lomba e Anthony, além do lateral direito Sarávia, testaram positivo para a covid 19.

Lomba e Sarávia já haviam ficado de fora do jogo contra o Bahia por apresentarem sintomas de gripe no último final de semana.

A previsão para os atletas é de 10 dias de quarentena ou até testarem negativo para a doença.