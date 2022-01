Internacional sub-20 na Copinha 2022: próximo jogo, classificação e mais da campanha

Em busca de mais um título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Internacional entrou com grandes expectativas para essa edição da Copinha.

Campeão em 1974, 1978, 1980, 1998 e 2020, o Colorado, que tem tradição em revelar grandes promessas, segue na busca por mais um título do torneio.

Nesta edição, o Inter está no Grupo 25, com São Raimundo, de Manaus, Portuguesa e União Mogi. E, com duas partidas disputadas, a equipe garantiu vaga no mata-mata da Copinha.

Agora, qual o próximo jogo do Colorado? Qual a classificação? Veja abaixo detalhes do Internacional sub-20, que disputa a Copinha de 2022.

Qual o próximo confronto do Internacional sub-20 pela Copinha 2022?

O próximo jogo do Internacional na Copinha será contra o União Mogi nesta segunda-feira (10), às 17h30 (de Brasília), em Mogi das Cruzes, pelo Grupo 25.

Sendo assim, a equipe encerrará sua campanha na fase de grupos da competição, com vitórias, por enquanto, sobre São Raimundo e Portuguesa.

Qual a classificação do Internacional sub-20 na Copinha 2022?

POS. TIME P J V E D GP GC SG 1º Internacional 6 2 2 0 0 4 1 3 2º União Mogi 2 2 0 2 0 1 1 0 3º Portuguesa 1 2 0 1 1 1 2 -1 4ª São Raimundo-RR 1 2 0 1 1 1 3 -2

Como o Internacional sub-20 chegou para a Copinha 2022?

Atual campeão do Brasileirão sub-20, o Celeiro, do Internacional, chegou para a Copa São Paulo de Futebol Júnior com grandes destaques no time e promessas que podem ganhar espaço na equipe principal.

A equipe, que vem ganhando protagonismo nas categorias de base, tem em seu camisa 10, Alisson, como grande destaque. O meia-atacante é considerado uma das grandes promessas da equipe, já que participa ativamente dos gols do Internacional.

Além disso, o atacante Lucca vem despertando muita atenção nos primeiros jogos da Copinha e, claro, pelos jogos do Campeonato Brasileiro, em 2021.

Ainda na fase de grupos, O Colorado estreou com uma vitória contra o São Raimundo por 2 a 0, com gols de Estevão e Lucca. No segundo duelo, o time bateu a Portuguesa por 2 a 1, com dois gols de Alisson.