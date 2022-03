Internacional se preocupa com longas viagens na Copa Sul-Americana

O Inter conheceu nesta sexta-feira (25) os seus adversários na fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Colorado, que foi o primeiro time brasileiro a conquistar esta competição, no ano de 2008, vai enfrentar os colombianos do Deportivo Independiente Medellín, os equatorianos do 9 de octubre e os paraguaios do Guaireña.

Em contato com a reportagem da GOAL, o vice de futebol Emilio Papaléo analisou os adversários do colorado.

“Aquilo que nós evitamos de jogar na altitude, que é um dos principais problemas que influem em um jogo, nós ficamos com as distâncias mais longas. De qualquer forma nós teremos que passar por isto. Vamos agora estudar cada detalhe dos times que compõem o grupo. Vamos aproveitar este tempo de parada para fazer uma boa preparação e terminar a reformulação que estamos fazendo no departamento de futebol”, disse o vice de futebol, Emílio Papaléo, em contato com a reportagem do GOAL.

📌 Confrontos definidos na Fase de Grupos da Sul-Americana. ✅🔥



O Colorado está no Grupo E, onde enfrentará o Independiente Medellín (COL), 9 de Octubre (EQU) e Guaireña (PAR). As datas e horários serão divulgados nos próximos dias. 🤩 #VamoInter 🇦🇹 pic.twitter.com/D9T3fBjG6a — Sport Club Internacional (@SCInternacional) March 25, 2022

A estreia do Internacional na Copa Sul-Americana será contra o 9 de octubre, no dia 5 ou 6 de abril, em Guayaquil, no Equador.

Em relação a reformulação do departamento de futebol, o Colorado vai anunciar nos próximos dias a contratação de Paulo Autuori, que pediu demissão no Goiás para acertar com o Inter.

O executivo de futebol também deve ser definido nos próximos dias. O nome mais cotado é o de Jorge Andrade, executivo do Sport Recife e que já trabalhou com Paulo Autuori, no Santos, em 2019.