Internacional x Palmeiras: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (19), pela 26ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Marcando a despedida de D'Alessandro, o Internacional recebe o na noite deste sábado (19), às 21h (de Brasília), no Beira-Rio, em duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo pelo canal TNT e EI Plus, além do Premiere, na TV fechada. Na Goal , você acompanha todos os lances em tempo real clicando AQUI!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida antes da úlima mudança

Mais times

QUANDO SERÁ?

JOGO x Palmeiras DATA Sábado, 19 de dezembro de 2020 LOCAL Beira-Rio - Alegre HORÁRIO 21h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Savio Pereira (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva e Jose Reinaldo Nascimento

Quarto árbitro: Daniel Nobre Bins (RS)

VAR: Wagner Reway (PB)

Assistentes VAR: Marielson Alves (BA) e Ciro Chaban (DF)

ONDE VAI PASSAR?



Inter quer mais uma vitória em casa / Foto: Divulgação Internacional

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal TNT e EI Plus, além do Premiere, na TV fechada, a partir das 21h (de Brasília). Você também pode acompanhar a partida na Goal , em tempo real.

Qual é o número do canal do TNT?

Por cabo:

NET: 151

NET HD: 651

VIVO TV HD: 648

TVN: 33

TVN HD: 433

ROMA CABO: 69

ROMA CABO HD: 569

TV ALPHAVILLE HD: 151

CABO: 300

TELECOM HD: 820

BVCi HD: 212

TCM HD: 100

Por satélite:

SKY: 108

SKY HD: 508

CLARO TV: 151

CLARO TV HD: 651

VIVO TV HD: 100

OI TV: 48

OI TV HD: 548

ALGAR TV: 556

ALGAR TV HD: 956

NOSSA TV: 17

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em confronto direto pelo G-4, Internacional e Palmeiras entram em campo neste sábado (19), no Beira-Rio, empatados com 41 pontos na tabela de classificação.

Vindo de dois empates e uma vitória no Brasileirão, o terá Thiago Galhardo como referência no ataque, enquanto o duelo marca a última partida de D'Alessandro com a camisa do Inter .

Já Yuri Alberto, que retorna da seleção sub-20, é tratado como dúvida.

O Palmeiras, por outro lado, chega embalado após garantir a classificação à semifinal da Libertadores no meio da semana.

O técnico Abel Ferreira terá Luiz Adriano e Gustavo Gómez, recurados de lesão, enquanto Rony e Gabriel Veron são tratados como dúvidas.

Bom dia, #FamíliaPalmeiras ! ☀️

Último treino antes de partir para Porto Alegre começando com papo de Abel Ferreira com o elenco! 🇵🇹🗣 #AvantiPalestra pic.twitter.com/arxrZinSPU — SE Palmeiras (de 😷) (@Palmeiras) December 18, 2020

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Heitor, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Lindoso, Marcos Guilherme (Yuri Alberto), Edenilson, D'Alessandro e Patrick; Thiago Galhardo.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha (Zé Rafael), Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Danilo, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Gabriel Veron (Lucas Lima), Rony (Willian) e Gustavo Scarpa.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA 0 (5) x (4) 1 Internacional 9 de dezembro de 2020 Internacional 2 x 1 Campeonato Brasileiro 12 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Internacional Campeonato Brasileiro 27 de dezembro de 2020 16h (de Brasília) Ceará x Internacional Campeonato Brasileiro 7 de janeiro de 2021 19h (de Brasília)

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 3 x 0 Bahia Campeonato Brasileiro 19 de dezembro de 2020 Palmeiras 3 x 0 Copa Libertadores 15 de dezembro de 2020

Próximas partidas