Internacional x Palmeiras: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro feminino 2025

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (19), pela 11ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Internacional recebe o Palmeiras na noite desta segunda-feira (19), às 20h (de Brasília), no SESC Protásio Alves, em Porto Alegre, pela 11ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro feminino da Série A de 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada e no streaming (veja a programação completa aqui).

O Internacional ocupa a 12ª posição no campeonato e tentam se afastar da parte de baixo da tabela, de olho também na classificação para a próxima fase. O time soma apenas dois triunfos em dez jogos e vem de empate fora de casa contra o Juventude. Do outro lado, o Palmeiras atravessa bom momento, embalado por vitória sobre a Ferroviária no Paulistão e com desempenho consistente no Brasileiro, onde figura em terceiro lugar, com seis vitórias em dez rodadas.

Prováveis escalações

Internacional: Mayara; Capelinha, Bruna Benites e Katrine; Jordana, Marzia e Rafa Mineira; Myka, Belén Aquino e Julieta Morales. Técnico: Maurício Salgado.

Palmeiras: Kate Tapia; Ingryd, Fe Palermo, Rhay Coutinho, Pati Maldaner; Brena Carolina, Ingryd Lima, Andressinha e Yoreli Rincon ; Tainá Maranhão e Amanda Gutierres. Técnico: Camilla Orlando.

Desfalques

Internacional

Sem desfalques confirmados.

Palmeiras

Bianca Gomes, Brena Carolina lida, Fe Palermo, Diany Martins, Isadora Amaral, Carla Tays, Natascha, Victoria Liss e Lais Estevam estão fora.

Quando é?