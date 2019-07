Internacional na Libertadores 2019: jogos, artilharia, inscritos e outras informações

No Grupo A, Colorado já está classificado para a próxima fase

Após três anos afastado da Libertadores, o volta a participar do torneio depois de terminar em terceiro lugar no Brasileirão de 2018.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Líder do Grupo A com 14 pontos, o terá pela frente o Nacional do nesta quarta-feira (24), pelo jogo de ida das oitavas de final.

Com 12 participações e dois títulos conquistados (2006 e 2010), a equipe gaúcha sonha com mais um troféu na competição.

Confira as principais informações do clube na competição!

JOGOS E CLASSIFICAÇÃO

JOGOS

DATA PARTIDA 06/03/2019 PALESTINO 0 X 1 INTERNACIONAL 13/03/2019 INTERNACIONAL 2 X 0 ALIANZA LIMA 03/04/2019 INTERNACIONAL 2 X 2 RIVER PLATE 9/04/2019 INTERNACIONAL 3 X 2 PALESTINO 24/04/2019 ALIANZA LIMA 0 X 1 INTERNACIONAL 07/05/2019 RIVER PLATE 2 X 2 INTERNACIONAL

CLASSIFICAÇÃO

EQUIPES PONTOS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS SALGO DE GOLS APROVEITAMENTO INTERNACIONAL 14 4 2 0 5 77,8% RIVER PLATE 10 2 4 0 5 55,6% PALESTINO 7 2 1 3 0 38,9% ALIANZA LIMA 1 0 1 5 -10 5,6%

ARTILHEIROS



Foto: Lucas Uebel / Getty Images

JOGADOR PARTIDA GOLS MARCADOS NICO LÓPEZ INTERNACIONAL 2 X 0 ALIANZA LIMA (2)

INTERNACIONAL 2 X 2 RIVER PLATE (1) 3 RAFAEL SÓBIS PALESTINO 0 X 1 INTERNACIONAL (1)

RIVER PLATE 2 X 2 INTERNACIONAL (2) 3 GUERRERO INTERNACIONAL 3 X 2 PALESTINO (2) 2 EDENÍLSON INTERNACIONAL 2 X 2 RIVER PLATE 1 PATRICK INTERNACIONAL 3 X 2 PALESTINO 1 RODRIGO MOLEDO ALIANZA LIMA 0 X 1 INTERNACIONAL 1

JOGADORES INSCRITOS

O Internacional inscreveu 30 jogadores para a disputa da fase de grupos da Libertadores. No entanto, apesar de poder realizar cinco alterações nas oitavas de final, o Colorado fez apenas três: o goleiro Keiller segue no clube, mas foi trocado por Danilo Fernandes, que vestirá a camisa 1 na competição.

Mais artigos abaixo

Já a camisa 21 que era de Camilo, ficou com o jovem lateral-direito Heitor. A última alteração foi de um lateral-esquerdo por outro. Como Iago foi negociado com o futebol alemão, Natanael ficou com a vaga e o número 28.

Vale ainda lembrar que a Conmebol concede mais duas oportunidades de mudanças: duas nas quartas e outras duas nas semifinais.

Goleiros

1 – Danilo Fernandes

12 – Marcelo Lomba

24 – Daniel

Laterais

2 - Bruno

3 – Zeca

6 - Uendel

28 - Natanael

Zagueiros

4 – Rodrigo Moledo

14 – Klaus

15 – Cuesta

20 – Emerson

30 – Roberto

Volantes

5 – Patrick

8 – Edenilson

13 – Rodrigo Dourado

16 – Rithely

19 – Rodrigo Lindoso

Meias

10 – D’Alessandro

21 – Heitor

25 – Nonato

29 – Sarrafiore

Atacantes