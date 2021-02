Internacional x Juventude: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Colorado estreia no Gauchão nesta segunda-feira (1); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Internacional estreia no Campeonato Gaúcho contra o Juventude nesta segunda-feira (28), às 20h (de Brasília), no Beira-Rio, após deixar escapar o título do Brasileirão 2020. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Internacional x Juventude DATA Segunda-feira, 1 de março de 2021 LOCAL Beira-Rio - Porto Alegre, BRA HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Douglas Schwengber

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi e Michael Stanislau

Quarto árbitro: Marcus Vinícius Gonçalves

ONDE VAI PASSAR?



Colorado busca o título do Gauchão / Foto: Getty Images

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo desta segunda, às 20h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após perder o título do Brasileirão para o Flamengo, o Internacional inicia o Gauchão 2021 em busca do título.

Com o encerramento da temporada 2020, o clube deu 10 dias de férias para o elenco principal e, desta forma, o Colorado terá um time recheado de garotos comandados pelo técnico interino Fábio Matias.

Apenas nove atletas da equipe principal estarão no estadual: os goleiros Daniel e Vitor Hugo, os laterais Lucas Mazetti e Léo Borges, o zagueiro Pedro Henrique, os volantes Johnny e Lucas Ramos e os atacantes Guilherme Pato e Paolo Guerrero.

Já o Juventude busca iniciar 2021 em grande estilo após subir para a Série A.

Provável escalação do Internacional: Daniel; Lucas Mazetti, Pedro Henrique, Tiago Barbosa e Léo Borges; Johnny, Lucas Ramos, Cleberson e Nicolas; Guilherme Pato e Vinícius Mello (Paolo Guerrero).

Provável escalação do Juventude: Marcelo Carné; Igor, Cleberson, Emerson e Eltinho; João Paulo, Bochecha e Renan Bressan; Matheuzinho, Marcus Vinícios e Grampola.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGOS CAMPEONATO DATA Flamengo 2 x 1 Internacional Campeonato Brasileiro 21 de fevereiro de 2021 Internacional 0 x 0 Corinthians Campeonato Brasileiro 26 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Pelotas x Internacional Campeonato Gaúcho 4 de março de 2021 20h (de Brasília) Internacional x São Luiz Campeonato Gaúcho 8 de março de 2021 20h (de Brasília)

JUVENTUDE

JOGOS CAMPEONATO DATA Juventude 2 x 1 Figueirense Série B 22 de janeiro de 2021 Guarani 0 x 1 Juventude Série B 30 de janeiro de 2021

Próximas partidas