Internacional x Goiás: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Colorado busca os três pontos neste domingo (10), pela 29ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Embalado com quatro vitórias consecutivas e buscando colar no líder , o recebe o neste domingo (10), às 18h15 (de Brasília), no Beira-Rio, em duelo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo pelo canal TNT e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar todos os lances em tempo real clicando aqui!

QUANDO SERÁ?

JOGO Internacional x Goiás DATA Domingo, 10 de janeiro de 2021 LOCAL Beira-Rio - Alegre, RS HORÁRIO 18h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Edina Alves (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon (SP) e Neuza Ines (SP)

Quarto árbitro: Jonathan Benkenstein (RS)

VAR: José Claudio Rocha (SP)

Assistentes VAR: Douglas Marques (SP) e Vitor Carmona (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Colorados buscam mais uma vitória / Foto: Divulgação Internacional

A partida terá transmissão ao vivo na TNT e Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com 50 pontos e ainda sonhando com o título do Brasileirão, o Internacional entra em campo pensando apenas na vitória para reduzir a diferença para o líder São Paulo.

De olho no quinto triunfo consecutivo, o técnico Abel Braga terá alguns problemas para escalar a equipe. Edenilson e Yuri Alberto, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, estão fora, enquanto Marcelo Lomba é tratado como dúvida.

Por outro lado, Thiago Galhardo retorna após cumprir suspensão na vitória sobre o Ceará.

Já o Goiás sonha em deixar a zona de rebaixamento. Após ocupar a lanterna da competição, a equipe, que venceu o por 2 a 1 na última rodada, pode enfim deixar o Z-4.

Para o duelo, o técnico Glauber Ramos terá o retorno do centroavante Fernandão, suspenso contra o .

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Rodinei, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson, Praxedes e Patrick; Caio Vidal e Yuri Alberto.

Provável escalação do Goiás: Tadeu; David Duarte, Fábio Sanches e Heron; Shaylon, Breno, Ariel Cabral, Douglas Baggio e Jefferson; Vinícius (Rafael Moura) e Fernandão.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 2 Internacional Campeonato Brasileiro 27 de dezembro de 2020 Ceará 0 x 2 Internacional Campeonato Brasileiro 7 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Campeonato Brasileiro 17 de janeiro de 2021 20h30 (de Brasília) São Paulo x Internacional Campeonato Brasileiro 20 de janeiro de 2021 21h30 (de Brasília)

GOIÁS

JOGO CAMPEONATO DATA Goiás 1 x 0 Sport Campeonato Brasileiro 26 de dezembro de 2020 Coritiba 1 x 2 Goiás Campeonato Brasileiro 6 de janeiro de 2021

Próximas partidas