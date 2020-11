Internacional x Fluminense: onde assistir, escalações, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (22), pela 22ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Eliminado na Copa do Brasil, o volta suas atenções para o neste domingo (22), às 18h15 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Internacional x Fluminense DATA Domingo, 22 de novembro de 2020 LOCAL Beira-Rio - Alegre HORÁRIO 18h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida será transmitida ao vivo __________________________. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Deixando de lado a eliminação na Copa do , o Internacional se concentra no Brasileirão, mas encara alguns problemas para o duelo.

Abel Braga testou positivo para Covid-19 e não comandará a equipe neste domingo (22). Osmar Loss e Leomir serão os substitutos.

O técnico se junta ao goleiro Keiller, enquanto Patrick e Nonato testaram negativo para o coronavírus e retornam.

Já o Fluminense não terá Nino, Michel Araújo e Egídio, com Covid-19, enquanto Fred, com torção no tornozelo, é tratado como dúvida.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Rodinei, Zé Gabriel, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick e D'Alessandro (Marcos Guilherme); Yuri Alberto (Maurício) e Thiago Galhardo.

Provável escalação do Fluminense: Muriel; Igor Julião, Digão, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Hudson, André, Yago e Nenê; Wellington Silva e Felippe Cardoso.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 0 Internacional Campeonato Brasileiro 14 de novembro de 2020 0 (6) x (5) 1 Internacional 18 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x 25 de novembro de 2020 21h30 (de Brasília) x Internacional Campeonato Brasileiro 28 de novembro de 2020 21h (de Brasília)

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 0 x 1 Campeonato Brasileiro 8 de novembro de 2020 2 x 0 Fluminense Campeonato Brasileiro 15 de novembro de 2020

Próximas partidas