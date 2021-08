Internacional x Fluminense: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (15), pela 16ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Internacional recebe o Fluminense neste domingo (15), às 20h30, no Beira-Rio, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, embalado com a goleada aplicada sobre o Flamengo na última semana. O duelo terá transmissão ao vivo no SporTV (exceto para RS) e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Internacional x Fluminense DATA Domingo, 15 de agosto de 2021 LOCAL Beira-Rio - Porto Alegre, RS HORÁRIO 20h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Miguel Cataneo (SP)

Quarto árbitro: Roger Goulart (RS)

VAR: Wagner Reway (PB)

Assistente VAR: Oberto da Silva (PB)

ONDE VAI PASSAR?



Colorado busca a segunda vitória consecutiva no Brasileirão / Foto: Ricardo Duarte - Divulgação Internacional

O SporTV (exceto para RS) e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo deste domingo. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de golear o Flamengo no Maracanã por 4 a 0 na última rodada do Brasileirão, o Internacional terá pela frente mais um adversário carioca: o Fluminense.

No entanto, o goleiro Daniel espera que a equipe possa repetir a mesma vontade dentro de campo.

"Acho que entramos com a mentalidade contra o Flamengo de vencer. Entramos com um espírito vencedor. Não contra o Fluminense, mas em todas, precisamos entrar com esta mentalidade. Focar e buscar vencer o jogo porque é muito importante para nós", afirmou em entrevista a TV Inter.

Para o confronto no Beira-Rio, o técnico Diego Aguirre avalia manter a mesma escalação, mas também pode promover o retorno de Moisés, que cumpriu suspensão contra o Fla e está liberado.

Do outro lado, o Fluminense, que vem de empate com o Barcelona SC por 2 a 2 no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores, volta suas atenções para o Brasileirão antes de decidir fora de casa a classificação à semi.

Já mirando o confronto decisivo, o técnico Roger Machado pode preservar alguns de seus principais jogadores para encarar o Colorado.

📸🇦🇹 Equipe realizou penúltimo treino antes de enfrentar o Fluminense: https://t.co/vJKwxQy0Vf #VamoInter pic.twitter.com/uIPYsU9FrJ — Sport Club Internacional (@SCInternacional) August 13, 2021

Provável escalação do Internacional: Daniel; Saravia, Bruno Méndez, Cuesta e Paulo Victor (Moisés); Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso (Caio Vidal ou Palacios), Edenilson, Patrick e Taison; Yuri Alberto.

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Manoel, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago Felipe, Kayky, Nenê e Lucca; Fred (Abel Hernández).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 0 x 0 Cuiabá Brasileirão 1 de agosto de 2021 Flamengo 0 x 4 Internacional Brasileirão 8 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Internacional Brasileirão 22 de agosto de 2021 18h15 (de Brasília) Atlético-GO x Internacional Brasileirão 30 de agosto de 2021 20h (de Brasília)

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 1 x 0 Fluminense Brasileirão 8 de agosto de 2021 Fluminense 2 x 2 Barcelona SC Copa Libertadores 12 de agosto de 2021

Próximas partidas