Internacional encara novo desafio por título no Brasileirão: vencer sem Patrick

Colorado ainda não venceu no Campeonato Brasileiro sem o camisa 88; confira as opções de Abel para a partida contra o Vasco

Após uma arrancada histórica com Abel Braga, o Internacional assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro e se colocou como grande favorito ao título. Porém, vindo de duas rodadas sem vitória, o Colorado viu o Flamengo encostar e agora tem mais um desafio no Brasileirão: vencer sem Patrick.

O camisa 88 está suspenso e não enfrenta o Vasco, que luta contra o rebaixamento, no próximo domingo (15), em São Januário, pela 36ª rodada do nacional. É claro que Patrick é um desfalque importante, mas jogar sem o meia pode ser uma tarefa mais complicada do que parece.

Ao todo, o Pantera Negra esteve presente em 31 dos 35 jogos do Inter no Brasileirão. Foram 19 vitórias, oito empates e apenas quatro derrotas com ele em campo, números que rendem um aproveitamento de quase 70% dos pontos disputados.

No entanto, sem Patrick, os números do Colorado despencam. Com o desfalque do meia, um dos principais nomes da equipe, o Inter ainda não venceu neste Campeonato Brasileiro: foram três derrotas, para Goiás, Fluminense e Santos, e um empate, contra o São Paulo. Ou seja, dos 66 pontos conquistados pelo Internacional até aqui, 65 foram com o camisa 88 dentro de campo.

Como se não bastasse, o Vasco, adversário do próximo domingo, se encontra no Z-4 e precisa somar pontos para deixar a zona de rebaixamento. Além disso, o Inter vem de uma derrota em casa contra o Sport, que encerrou uma sequência de 12 jogos de invencibilidade, e precisa mais do que nunca da vitória para não deixar o Flamengo assumir a liderança da competição. E justamente no momento de maior pressão, não poderá contar com um de seus principais jogadores.

O que fazer sem Patrick?

O grande problema de Abel é que o Colorado não tem nenhum jogador no elenco com as mesmas características de Patrick, volante de origem que costuma jogar aberto pelo lado esquerdo. Além de grande vigor físico e ótima leitura de jogo, o que permite com que o camisa 88 roube muitas bolas e encontre espaços para infiltrar na área adversária, ele ainda tem bom drible e uma canhota poderosa, capaz de dar chutes potentes e cruzamentos certeiros.

Com Abel Braga no comando, o Pantera Negra foi ausência em duas derrotas, para Santos e Fluminense. Nas duas, Maurício, que apesar de ser canhoto não cumpre as mesmas funções de Patrick, acabou jogando como titular.

Porém, outros jovens jogadores ganharam espaço recentemente com o treinador e podem pintar no time titular, como Caio Vidal e Peglow. Mesmo sem o poder de recomposição ou a força física de Patrick, a jovem dupla pode dar mais velocidade pelos lados, algo que pode ser bem importante para as jogadas de contra-ataque diante do Vasco.

Outra opção gira em torno do retorno de Thiago Galhardo. Caso ele realmente volte ao time titular, Yuri Alberto pode ser deslocado para a esquerda, em função que já realizou anteriormente. Por fim, Marcos Guilherme, que não é dos mais amados da torcida, também é opção.