Internacional encaminha saída de João Peglow ao Porto; veja detalhes da negociação

Com o clube colorado precisando vender jogadores, garoto de 19 anos deve reforçar o time português na temporada 2021/22

A direção do Internacional está próxima de negociar o atacante João Peglow com o Porto-POR. O modelo de negócio ainda está sendo debatido entre os clubes, mas a certeza é de que o jogador será liberado na próxima janela de transferência.

“Temos uma negociação, estamos conversando com o Porto, mas ainda não existe uma proposta concreta. São duas possibilidades que estão sendo debatidas. Nas duas possibilidades entrará recursos para o Inter”, disse o vice de futebol colorado João Patrício Hermann.

A primeira alternativa é a de empréstimo com passe fixado em cinco milhões de euros (R$ 30 milhões na cotação atual), mais porcentagens em uma futura venda. A segunda alternativa é a venda direta, no valor de cinco milhões de euros, além de valores a serem recebidos pelo Inter caso o jogador atinja objetivos que serão estabelecidos em contrato, como número de gols marcados, número de jogos como titular, convocação para seleção brasileira e percentual em futura venda.

“Acredito que na semana que vem tudo possa ser definido. O jogador tem interesse em jogar na Europa, mas vamos esperar algo concreto”, disse Hermann.

Quem também despertou interesse dos dirigentes do Porto foi o meio campista Bruno Praxedes, de 19 anos. O clube português fez uma consulta pelo jogador, mas ainda não efetivou nenhuma proposta pelo atleta.

Vale destacar que o presidente do Inter, Alessandro Barcellos, já admitiu publicamente que precisa faturar, no mínimo, R$ 90 milhões na venda de jogadores, nesta temporada, para equilibrar as contas do clube.