Internacional empresta Thiago Galhardo a time de Coudet na Espanha; veja detalhes do acerto

O atacante deve embarcar nesta segunda-feira para a Europa onde irá realizar exames clínicos e assinar contrato

A direção do Internacional bateu o martelo na manhã desta segunda-feira e definiu o empréstimo do atacante Thiago Galhardo para o Celta de Vigo, da Espanha. O atacante, que ficou de fora do jogo contra o Santos por estar negociando a sua transferência, deve embarcar nesta segunda-feira para a Europa onde irá realizar exames clínicos e assinar contrato.

O período de empréstimo será de 10 meses, e o valor que o Colorado irá receber é de 500 mil euros (R$ 3,1 milhões). Galhardo foi um pedido do técnico Eduardo Coudet, que trabalhou com o atacante no Internacional na temporada de 2020, onde transformou Galhardo, então um meio-campista, em um atacante goleador, com 23 gols em 54 jogos.

O contrato de Thiago Galhardo com o Inter acaba em dezembro de 2022. Com isso, no meio do ano que vem, quando acabar o empréstimo com o Celta de Vigo, o atleta já poderá assinar um pré-contrato com outra equipe saindo de graça do Internacional.

Em relação à possibilidade de contratar uma reposição para a saída de Galhardo, a direção já deixou claro que a ideia é de seguir com este grupo até o final da temporada. Uma possível contratação somente deverá ocorrer caso apareça um negócio de ocasião, com algum jogador livre no mercado e que venha somente pelo salário.