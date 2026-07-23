Internacional em 54 ocasiões pela seleção neerlandesa junta-se à equipa técnica de Mark van Bommel na Bélgica

Mark van Bommel está prestes a tornar-se o novo selecionador da Bélgica, mas à sua volta também terá de ser montada uma equipa técnica. Segundo o Het Nieuwsblad, Maarten Martens deverá ser um dos seus adjuntos, tal como Boudewijn Zenden.

Martens (42) está sem clube, depois de ter sido despedido do AZ em janeiro. Após uma série de resultados dececionantes, foi afastado do cargo. Esse período poderá chegar em breve ao fim, caso se junte à equipa técnica de Van Bommel.

Embora Martens seja, na verdade, treinador principal, e ainda no início deste ano tenha estado na mira do Anderlecht, vai agora prosseguir a carreira como adjunto na seleção belga. Como jogador, Martens vestiu a camisola dos Diabos Vermelhos por nove vezes, embora a última tenha sido em 2010. Assim, acabou por falhar por pouco a integração na ‘Geração de Ouro’ da Bélgica.

Além disso, o Het Nieuwsblad espera que essa equipa técnica seja composta sobretudo por neerlandeses. Um dos nomes que está agora a ser insistentemente apontado é o de Zenden. O antigo internacional neerlandês, com 54 jogos pela seleção dos Países Baixos, trabalhou anteriormente, entre outros, no PSV, quando Van Bommel era treinador principal.

Uma grande vantagem de juntar Zenden à equipa técnica é o facto de ele ainda falar francês razoavelmente bem, desde a sua passagem pelo Olympique de Marseille. Van Bommel ainda não dispõe dessas capacidades, embora esteja disposto a melhorar bastante o seu francês para se tornar selecionador.

A nomeação de Van Bommel deverá ser oficialmente anunciada nos próximos dias. O treinador de 49 anos tem à sua espera um contrato até 2028, período em que a Bélgica quer causar sensação no Campeonato da Europa.

O filho Ruben van Bommel já deixou transparecer que já não espera problemas. “Quando é que isto vai para o ar?”, disse ele, a rir, perante a câmara da ESPN. “Se tudo correr bem, isto vai ficar fechado. E, se não, têm de cortar isto.”