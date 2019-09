Internacional é mais um clube a provar que existe vida após rebaixamento à Série B

Colorado foi rebaixado à Série B em 2016 e dois anos após o acesso à elite vive o seu auge nessa nova fase

Um dos grandes medos de qualquer gigante brasileiro é o rebaixamento. "Time grande não cai", é a frase usada quase como um talismã para torcedores de clubes como , , e mais alguns ao redor de todo o mundo. Era algo que ocupava a mente dos torcedores do até 11 de dezembro de 2016, quando chegou o choque de realidade. O empate em 1 a 1 com o selou o amargo destino do , que jogaria a segunda divisão do campeonato brasileiro em 2017.

Menos de três anos depois, porém, a noite da quarta-feira, 04 de setembro de 2019, reservaria a clara volta por cima do clube que teve que aprender a viver com o fardo de um rebaixamento em sua história. O Beira-Rio pulsou na última quarta com a classificação do Colorado à final da Copa do Brasil. É o auge do clube nessa 'nova fase'.

O Inter não caiu por acaso em 2016. Fora os problemas dentro de campo, que não foram resolvidos por Lisca 'Doido', era a época do mandato de Vitorio Piffero. O ex-presidente do clube, investigado por gestão criminosa em 2015 e 2016, foi excluído do quadro social do Colorado há poucos meses, para acabar de vez com a ligação com um dos principais responsáveis pelo calvário dos gaúchos no ano. Dentre muitas outras acusações, há quase R$ 10 milhões retirados em dinheiro vivo - durante dois anos - da própria tesouraria do clube. É inevitável que fatos como esse só empurrem um time ladeira abaixo.

Na , em 2017, o Inter terminou como vice-campeão, atrás do , por uma diferença de dois pontos. E foi exatamente esse período na segundona que foi fundamental para a consolidação de uma figura central em todo esse processo de "renascimento" colorado: Odair Hellmann.

Ex-jogador revelado no próprio Inter, Hellmann chegou no clube para trabalhar como auxiliar técnico em 2009 e dirigiu alguns times juvenis. Em 2013 ele entrou para a comissão técnica permanente da equipe principal e foi ali que ele teve suas principais oportunidades. Em 2015, após a demissão de Diego Aguirre, Odair comandou o time em duas partidas. Já na segundona, após a saída de Antonio Carlos Zago, ele assumiu interinamente de novo. Seis meses depois, após a queda de Guto Ferreira, Hellmann estava lá para comandar a equipe mais uma vez.

O desempenho do time foi bom sob Odair. Somado a uma recusa de Abel Braga, veio a oportunidade de ser efetivado. Hellmann aceitou o papel no dia 25 de novembro de 2017. Ele seria o técnico da volta à primeira divisão.

Em sua primeira temporada, sob fortes críticas no começo do campeonato, Hellmann conseguiu o impressionante feito de terminar o Brasileirão em terceiro lugar, à frente do arquirrival . O desempenho rendeu a classificação direta à fase de grupos da .

Na competição internacional, o Colorado atingiu, esse ano, as quartas de final, sendo eliminado pelo Flamengo, de Jorge Jesus, que começava a dar os primeiros sinais de um time realmente embalado. Mas foi na Copa do Brasil, que a equipe atingiu seu auge pouco mais de um ano e meio depois de voltar à elite.

O bravo time de Odair eliminou o temido Palmeiras e o atual bicampeão da Copa do Brasil, Cruzeiro. Hellmann, que disse que o Inter joga todos os jogos como campeão precisará agora fazer o time ser campeão de fato para coroar o trabalho. Não é por acaso que hoje Odair é o treinador que está a mais tempo no cargo no . São 22 meses de trabalho que mudaram o Inter e mostraram que a vida pode ser bela após grandes frustrações.