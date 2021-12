Internacional desiste de Paulo Sousa e quer anunciar Medina como novo treinador na segunda

A novela sobre o futuro técnico do Internacional vai acabar nesta segunda-feira, quando os dirigentes irão anunciar de maneira oficial o uruguaio Alexander Medina como treinador para as próximas duas temporadas.

A direção tinha duas frentes de negociação: uma com Medina, que se desligou oficialmente do Talleres-ARG na última quinta-feira, e a outra com o português Paulo Sousa, treinador da seleção polonesa.

Mais artigos abaixo

Na noite de sexta para sábado, véspera de Natal, os dirigentes colorados decidiram sair da negociação com Paulo Sousa. O motivo foi a falta de garantias jurídicas sobre a ruptura de contrato entre o treinador e Federação Polonesa, além do valor de 300 mil euros (R$ 1,9 milhão) pela quebra de contrato, valor que sairia dos cofres do Inter - que está em uma situação delicada financeiramente.

A informação de que dirigentes colorados viajaram para Portugal não se confirmou. Eles já sabiam do acerto entre Paulo Sousa e Flamengo e por isso retomaram os contatos com o uruguaio Alexander Medina.

A negociação entre Medina e Inter evoluiu nas últimas 24 horas, e a direção colorada vai anunciar nesta segunda-feira o nome do uruguaio como novo treinador. Medina vem com dois auxiliares de campo, um preparador físico e um auxiliar de desempenho.