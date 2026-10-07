Circulam na internet imagens chamativas de Emmanuel Emegha. O atacante de 23 anos foi visto em Paris, mas afirma não ser jogador de futebol, e sim artista.

Emegha é filmado à noite na rua na capital francesa e recebe a pergunta de como foi "o show". Não fica totalmente claro de qual apresentação ou concerto se trata. "O show foi legal", responde ele.

Os rapazes que falam com ele em seguida lhe desejam muita diversão em Paris. "Obrigado. Estou de folga por dois dias, então estou aproveitando", responde o holandês.

Por fim, quando recebe a pergunta sobre qual é a sua profissão e alguém responde "jogador de futebol", Emegha diz, provavelmente brincando: "Não, eu não sou jogador de futebol. Eu sou um artista."

A conversa inusitada gera muitas reações no X. Principalmente de torcedores do seu clube, o Chelsea, pelo qual ele ainda não entrou em campo nesta temporada por causa de uma lesão no tendão da coxa.

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"Esse palhaço ainda nem entrou na lista de convocados, mas vai para baladas", reage alguém. "Que desperdício de dinheiro, cara", opina outro. Mais uma pessoa escreve: "Esse garoto tem que parar com o futebol. Um novo Madueke, em outra posição."

Emegha disputou até agora duas partidas pela seleção holandesa. Em novembro do ano passado, ele entrou no decorrer das partidas tanto contra a Polônia (1 a 1) quanto contra a Lituânia (vitória por 4 a 0).