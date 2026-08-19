Os torcedores do Feyenoord estão profundamente decepcionados com a iminente transferência de Lutsharel Geertruida para o PSV. No Instagram, o defensor da seleção da Holanda vem sendo duramente criticado, e Quinten Timber também está recebendo uma enxurrada de ataques.

Na terça-feira, Fabrizio Romano informou que Geertruida quer dar o passo rumo ao PSV. O clube de Eindhoven está muito perto de um acerto com o RB Leipzig por um período de empréstimo com opção de compra de 15 milhões de euros.

Geertruida, que disputou mais de duzentos jogos pelo Feyenoord, vem sendo fortemente atacado nas redes sociais por torcedores decepcionados do clube de Roterdã.

Em uma publicação de Quinten Timber, à qual Geertruida respondeu, ele está sendo criticado. Quando Timber sai em defesa do amigo, ele também passa a ser alvo. “Ratos juntos, né?”

Também na publicação mais recente do próprio Geertruida há uma reação em massa à sua transferência. Torcedores do Feyenoord estão postando com frequência o emoji de uma cobra

Por fim, a grande conta do Instagram Hieropzuid, que normalmente publica notícias sobre o Feyenoord, também fez uma postagem. “A palavra amor ao clube perdeu hoje todo o seu significado. Lutsharel Geertruida está a caminho do PSV, enquanto havia outras opções, até mesmo na Premier League com o Everton. Todas as lembranças no Sul: o título, a braçadeira de capitão, 14 anos no nosso clube, a ótima relação com os torcedores, tudo isso foi em vão. Muitas palavras, poucas ações.”

“Geertruida, Kökcu e Bijlow eram os únicos de quem ainda podíamos esperar amor ao clube. Mas, ao que tudo indica, isso também já não é mais uma obviedade”, conclui o Hieropzuid, que depois pede para que não sejam feitas ameaças nos comentários.











