Nico Dijkshoorn detonou Virgil van Dijk e Samuël Sanches, assessor de imprensa da seleção da Holanda, em sua coluna para a Voetbal International. Por outro lado, Noa Lang recebeu elogios.

Isso tem tudo a ver com a postura dos jogadores da seleção holandesa diante da imprensa neerlandesa. Há duas semanas, Van Dijk criou um clima tenso durante uma coletiva de imprensa, na qual fez várias críticas aos jornalistas presentes. Isso enquanto o técnico Xavi Hernández vinha enfatizando o tempo todo que queria criar uma família na seleção holandesa.

“Xavi nunca vai dizer isso, mas, em termos de relações públicas, Virgil van Dijk é o maior problema dele”, afirmou Dijkshoorn. “No mínimo, é algo desajeitado quando o capitão da seleção da Holanda transmite uma profunda desconfiança em cada entrevistazinha obrigatória por contrato diante de tudo o que tenha um mínimo cheiro de jornalista.”

“Virgil trata jornalistas experientes como garotos que perguntam se ele quer comprar selos beneficentes. Não sei onde isso deu errado algum dia e nem quando exatamente foi, mas toda entrevista com Virgil van Dijk parece uma conversa com um político. Na verdade, quando você olha para o rosto de Virgil van Dijk enquanto ele responde às perguntas obrigatórias, dá para esperar sempre a mesma frase: ‘Essas são palavras suas’.”

“Até agora, Samuël Sanches só mostrou que deixa tudo escapar completamente do controle”, disse Dijkshoorn, sendo também duríssimo com o assessor de imprensa. “Todo assessor de imprensa vê que a postura de Virgil van Dijk é mortal para uma boa relação com a imprensa neerlandesa. A briga entre Valentijn Driessen e Virgil mostra justamente que nada mudou. Aparentemente, Sanches não tem influência nenhuma sobre o orgulho inflado do capitão da seleção da Holanda.”

Lang, por sua vez, é amplamente elogiado por Dijkshoorn pela forma como concede suas entrevistas. “Como nós entramos em campo no primeiro tempo, isso precisa acabar de uma vez. Isso acontece com frequência demais conosco. Não faço ideia de como isso acontece. Se você quer ser uma grande seleção, então precisa demonstrar isso e simplesmente vencer esse tipo de jogo. Eles quiseram mais do que nós no primeiro tempo, e isso é algo grave”, disse Lang na semana passada, após Grécia x Holanda (2 a 2).

“Eu me levantei do meu sofá especial de ver futebol comemorando”, afirmou Dijkshoorn. “Há quanto tempo alguém da seleção da Holanda não falava sem rodeios? Todos nós estávamos vendo um momento-chave quando Noa Lang disse, de forma direta, que tinha visto o que todos nós também vimos. Foi ruim. Foi arrogante. Foi soberbo.”

Mesmo assim, Dijkshoorn espera que tenha havido alguém que não ficou tão feliz com a entrevista de Lang: Samuël Sanches. “Estou curioso para saber quais conversas o autoproclamado milagre do PR Samuël Sanches teve nos últimos dias com Virgil e Noa”, concluiu.