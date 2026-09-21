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Jürgen KloppIMAGO
Siep Engelen
Traduzido por

Internacional da seleção da Holanda conquista a mídia alemã: “Cuidado, Klopp. Ele está em grande fase!”

Países Baixos x Alemanha
Países Baixos
Alemanha
Liga das Nações A
B. Brobbey
J. Klopp

Também na Alemanha a expectativa é grande para o primeiro jogo do novo técnico da seleção. Na quinta-feira, Jürgen Klopp já terá uma tarefa pesada, com a partida da Liga das Nações contra a seleção holandesa, na Johan Cruijff ArenA. Bild faz um alerta claro a Klopp sobre um jogador da Oranje. 

Para isso, o jornal aponta para Manchester City x Sunderland, que terminou em 5 a 3 no último fim de semana. “O homem do jogo foi ninguém menos que Brian Brobbey, que marcou um hat-trick pelo Sunderland. Cuidado, Klopp. A estrela holandesa está em grande fase e adora marcar!”, escreve o Bild

“Portanto, quando Klopp fizer sua estreia contra a Holanda na quinta-feira, a seleção alemã terá de estar em alerta! Brobbey é um dos seis atacantes que o novo técnico da seleção, Xavi, convocou para a Liga das Nações.”

O Sport1 também está impressionado. “Que atuação!”, diz a emissora esportiva alemã. “O ex-jogador do Leipzig Brian Brobbey causou enorme impacto na Premier League. O atacante de 24 anos marcou os três gols do Sunderland contra o Manchester City, embora não tenha conseguido evitar a derrota.”

Parece realista que Brobbey tenha uma vaga entre os titulares já na quinta-feira com Xavi. Donyell Malen era a primeira opção para a posição de centroavante, mas acabou cortado de última hora. Mexx Meerdink foi convocado como substituto de Malen, mas a tendência é que a vaga no time titular fique com Brobbey. 

Liga das Nações A
Países Baixos crest
Países Baixos
HOL
Alemanha crest
Alemanha
ALE

Na Alemanha, a partida da Liga das Nações contra a seleção holandesa, há dois anos, ainda não deve ter sido esquecida. Na ocasião, Jonathan Tah teve muito trabalho com Brobbey, que fez uma de suas melhores partidas pela seleção até aqui. Aquele duelo terminou em 2 a 2. 

Na quinta-feira, pode haver um reencontro com Tah, que está na convocação da Alemanha para os jogos contra Holanda e Grécia. Nico Schlotterbeck, que já estava lá dois anos atrás, também faz parte do grupo.

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