Internacional x Cuiabá: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (31), pela 14ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Internacional recebe o Cuiabá neste sábado (31), às 20h (de Brasília), no Beira-Rio, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, o torcedor acompanha todos os lances clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Internacional x Cuiabá DATA Sábado, 31 de julho de 2021 LOCAL Beira-Rio - Porto Alegre, RS HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)

Quarto árbitro: Lucas Guimarães (RS)

VAR: Rodrigo Carvalhães (RJ)

Assistente VAR: Diogo Carvalho (RJ)

ONDE VAI PASSAR?



Colorado busca apenas a vitória no Brasileirão / Foto: Ricardo Duarte - Internacional - Divulgação

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo deste sábado (31), no Beira-Rio. Na Goal, você também pode acompanhar em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois da eliminação na Copa Libertadores e a derrota para o Athletico-PR na última rodada do Brasileirão, o Internacional busca voltar a vencer.

Para o confronto no Beira-Rio, o técnico Diego Aguirre Yuri Alberto e Thiago Galhardo, suspensos. Por outro lado, Renzo Saravia e Taison, recuperados de lesão, devem retornar ao time titular.

"Temos desfalques importantes, nossos dois centroavantes. O Guerrero também está fora, é impossível contar com ele. Precisamos buscar situações. Teremos uma semana para trabalhar, encontrar alternativas. Os meninos estão preparados, prontos para ajudar", apontou o treinador.

Já o Cuiabá terá o reforço de Walter, que desfalcou a equipe em quatro rodadas devido a um estiramento muscular.

Na manhã desta quinta, equipe deu sequência à preparação para enfrentar o Cuiabá: https://t.co/wmRtF8kmqb #VamoInter pic.twitter.com/5BvghYJuuv — Sport Club Internacional (@SCInternacional) July 29, 2021

Provável escalação do Internacional: Daniel; Saravia, Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson, Caio Vidal, Taison e Mauricio; Vinicius Mello.

Provável escalação do Cuiabá: Walter; João Lucas, Marllon, Paulão e Uendel; Uillian Correia, Pepê, Felipe Marques e Clayson; Elton e Danilo Gomes.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

Últimas partidas

JOGOS CAMPEONATO DATA Internacional 0 (4) x (5) 0 Olimpia Libertadores 22 de julho de 2021 Athletico-PR 2 x 1 Internacional Brasileirão 25 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Internacional Brasileirão 8 de agosto de 2021 18h15 (de Brasília) Internacional x Fluminense Brasileirão 15 de agosto de 2021 20h30 (de Brasília)

CUIABÁ

Últimas partidas

JOGOS CAMPEONATO DATA Cuiabá 2 x 1 Atlético-GO Brasileirão 21 de julho de 2021 Cuiabá 1 x 2 Corinthians Brasileirão 27 de julho de 2021

