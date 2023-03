Internacional x Cruzeiro ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão feminino

Equipes se enfrentam neste domingo (26), pela quinta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Internacional recebe o Cruzeiro na manhã deste domingo (26), às 11h (de Brasília), em Alvorada, pela quinta rodada do Brasileirão feminino. A partida não teve a transmissão confirmada.

Vindo de empate, o Internacional acabou caindo para a sétima posição do campeonato, com 7 pontos. Já o Cruzeiro ganhou a partida passada e subiu para o quinto lugar, com 8 pontos.

Clique aqui e veja quem são os maiores vencedores do Campeonato Brasileiro feminino.

Prováveis escalações

Internacional feminino: Gabriela, Isabela, Dayana, Isadora, Roberta, Bruna Benites, Pat, Celsa, Priscila, Fany Gauto e Belen.

Cruzeiro feminino: Taty Amaro, Tipa, Rafa Andrade, Mari Pires, Carol Baiana, Vanessinha, Isa Fernandes, C. Ambrózio, Byanca, Clara e V. Calhau.

Desfalques

Internacional

Sem desfalques confirmados.

Cruzeiro

Não há desfalques confirmados.

Quando é?