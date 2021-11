Internacional consegue efeito suspensivo, e Edenilson reforça time contra Fluminense

O departamento jurídico do Internacional conseguiu, junto ao STJD, efeito suspensivo para o meio campista Edenilson.

O meia colorado, que foi julgado na última segunda-feira pela expulsão contra o Palmeiras, pegou uma punição de dois jogos de suspensão, sendo que uma partida já havia sido cumprida e o segundo jogo seria nesta quarta, contra o tricolor carioca.

No final da manhã desta terça-feira o STJD acatou o pedido do departamento jurídico colorado e concedeu efeito suspensivo ao jogador.

Edenilson é um dos principais jogadores do Internacional, é um dos goleadores do colorado neste Campeonato Brasileiro com 11 gols marcados. As boas atuações de Edenílson nesta temporada já renderam três convocações para defender a Seleção Brasileira nos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.