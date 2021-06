Internacional x Ceará: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (20), pela quinta rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Goal, você acompanha o jogo em tempo real O Internacional recebe o Ceará neste domingo (20), às 16h (de Brasília), no Beira-Rio, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro , após a derrota sofrida para o Atlético-MG no meio da semana. A partida terá transmissão ao vivo na Globo (para RS e CE), na TV aberta, e no Premiere , na TV fechada. Na, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Internacional x Ceará DATA Domingo, 20 de junho de 2021 LOCAL Beira-Rio - Porto Alegre, RS HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Diego Pombo (BA)

Assistentes: Jucimar dos Santos (BA) e Edevan de Oliveira (BA)

Quarto árbitro: Lucas Guimarães (RS)

VAR: Carlos Eduardo Nunes (RJ)

Assistente VAR: Carlos Henrique Cardoso (RJ)

ONDE VAI PASSAR?



Colorado busca a vitória em casa no Brasileirão 2021 / Foto: Getty Images

A Globo (para RS e CE), na TV aberta, e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão passar o jogo deste domingo. Na Goal, você também acompanhar em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Buscando reencontrar o caminho da vitória após a derrota para o Atlético-MG por 1 a 0, o Internacional, ainda sob o comando do interino Osmar Loss, chega pressionado por um resultado positivo no Beira-Rio depois de cinco jogos.

Além de Taison, com lesão muscular, o Colorado trata como dúvida o zagueiro Víctor Cuesta, que deixar o campo contra o Galo com dores, mas não teve lesão constatado. No entanto, pode ser preservado.

Do outro lado, o Ceará vem de duas derrotas e um empate no Brasileirão e chega pressionado por um resultado positivo depois da derrota para o Bahia por 2 a 1.

"Futebol é pressão o tempo todo, quando tem vitória tem tranquilidade, quando não tem, fica com a pressão, convive o tempo todo. Todos ali estão acostumados a trabalhar dentro dessa pressão e tenta manter a serenidade o máximo possível, porque esse tipo de pressão não nos ajuda na tomada de decisão certa. Precisa de equilíbrio e é isso que vai ajudar, o importante é que a equipe está criando e não ter erros no meio ou atrás. O mais importante é essa unidade de grupo e na hora que vier a primeira vitória, a equipe vai alavancar uma situação de mais resultados positivos de forma seguida", afirmou o técnico Guto Ferreira.

Provável escalação do Internacional: Daniel; Heitor, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta (Zé Gabriel) e Moisés; Johnny, Edenilson, Mauricio (Nonato) e Patrick; Thiago Galhardo e Yuri Alberto.

Provável escalação do Ceará: Vinicius Machado; Gabriel Dias, Messias, Klaus e Bruno Pacheco; Oliveira, Fernando Sobral, Vina, Lima e Mendoza; Saulo Mineiro.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGOS CAMPEONATO DATA Bahia 0 x 1 Internacional Brasileirão 13 de junho de 2021 Internacional 0 x 1 Atlético-MG Brasileirão 16 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Chapecoense x Internacional Brasileirão 24 de junho de 2021 19h (de Brasília) América-MG x Internacional Brasileirão 27 de junho de 2021 20h30 (de Brasília)

CEARÁ

JOGOS CAMPEONATO DATA Chapecoense 0 x 0 Ceará Brasileirão 13 de junho de 2021 Ceará 1 x 2 Bahia Brasileirão 16 de junho de 2021

Próximas partidas