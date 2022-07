Internacional 3x3 São Paulo: os gols e lances do empate no Beira-Rio

Colorado fica três vezes na frente do placar, mas Tricolor busca o empate em todas elas, com gols de Nikão e Luciano

Internacional e São Paulo fizeram um duelo cheio de gols e emoção nesta quarta (20), no estádio do Beira-Rio. Os donos da casa ficaram na frente do placar três vezes, mas o Tricolor paulista, mesmo com muitos reservas, buscou o empate nas três oportunidades, para sair da partida com um ponto somado.

Com o empate por 3 a 3, com gosto amargo para o Colorado, o Inter chega a 30 pontos e segue colado nos líderes do Brasileirão. A equipe de Rogério Ceni, por sua vez, soma 25 pontos e não deixa o meio da tabela.

Inter pressiona, mas São Paulo não desiste e sai com o empate

A partida começou com alta intensidade. Logo aos três minutos de jogo, o Inter abriu o placar. De Pena cobrou falta na área e Pedro Henrique cabeceou sozinho, o goleiro Thiago Couto até tentou fazer a defesa, mas acabou vendo a bola morrer no fundo da rede. Apesar da falha e do gol sofrido, o São Paulo não se abalou e logo buscou o empate.

Seis minutos mais tarde, Rodrigo Nestor fez ótimo passe para Igor Vinicius, que cruzou na medida para Nikão na pequena área, livre, para empatar.

O Inter, se valendo do fator casa, seguiu pressionando e, mais uma vez, conseguiu ficar na frente do placar. Aos 24 minutos, Pedro Henrique, mais uma vez de cabeça, deixou o Inter em vantagem, após Heitor brigar pela bola e Alemão cruzar na medida para mais um bom cabeceio. A alegria do torcedor Colorado, no entanto, novamente não durou muito.

Apenas cinco minutos depois, a equipe de Rogério Ceni, mesmo com muitos desfalques, executou uma jogada semelhante com a que resultou no primeiro gol. Desta vez, Igor Vinicius encontrou Luciano na direita, e o cruzamento mais uma vez chegou até Nikão, que, livre na pequena área, apenas empurrou para empatar.

Quatro gols em um primeiro tempo parece muito, certo? Mas o Inter parecia que não sairia do Beira-Rio sem os três pontos. Aos 37, Alemão foi derrubado na área por Thiago Couto, pênalti para os donos da casa. E Edenílson, que havia dado o passe que resultou na penalidade, não desperdiçou, colocando o Inter à frente pela terceira vez, apenas na primeira etapa.

Por incrível que pareça, o São Paulo quase empatou o jogo ainda no primeiro tempo, mandando uma bola na trave aos 45 minutos, com Rodrigo Nestor, mas o terceiro gol do Tricolor sairia apenas na segunda etapa.

Na volta do vestiário, o Inter seguiu pressionando e, por pouco, não ampliou o marcador. Rafinha marcou contra, mas o auxiliar marcou impedimento, confirmado pelo VAR. O gol foi anulado, é verdade, mas a sina se manteve, e poucos minutos depois de o Inter balançar as redes – em lance invalidado pela arbitragem –, o Tricolor respondeu. Aos nove minutos da segunda etapa, Rafinha, desta vez no ataque, cruzou na medida para Luciano desviar de cabeça e empatar mais uma vez.

O Inter até tentou encontrar forças para marcar novamente, mas Moledo, duas vezes, desperdiçou boas oportunidades. No final da partida, o Colorado se lançou ao ataque, mas não conseguiu furar a defesa do Tricolor, que deixou o Beira-Rio com um ponto para ser bastante comemorado.