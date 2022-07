Internacional 1x0 América-MG: o gol no último lance e a polêmica do VAR

Equipe de Mano Menezes conseguiu arrancar, no último lance, a vitória no Brasileirão

O futebol é um esporte capcioso. Em uma partida praticamente sem grandes emoções, a maior delas ficou para os últimos lances. Foi assim, com gol marcado por Moisés no finalzinho, que o Inter bateu o América-MG por 1 a 0 pela 16ª rodada do Brasileirão.

O resultado deixa a equipe treinada por Mano Menezes na terceira posição do Campeonato Brasileiro.

A partida foi bastante equilibrada, apesar da leve superioridade da equipe gaúcha.

Na reta final do jogo, em um dos últimos lances, Jhonny chutou mascado para o meio da área após escanteio. No limite do impedimento, o lateral-esquerdo Moisés completou para o fundo das redes e garantiu a vitória colorada.

O gol, contudo, não foi validade logo de primeira. Isso porque o VAR se debruçou, durante cinco minutos, no possível desvio de Moledo. Se o jogador colorado tivesse encostado na bola durante o lance, Moisés teria estado em impedimento. Não foi o que aconteceu, e a vitória do Inter ficou incontestável.