Internacional 0 x 0 Corinthians - Everaldo perde gol nos acréscimos: "faltou caprichar mais"

Atacante analisa resultado em Porto Alegre: "esse pontinho vai valer a pena no fim"

e fizeram de muita disposição e pouca inspiração no empate por 0 a 0 na manhã deste domingo (11), no Beira-Rio, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

E o atacante Everaldo, do , perdeu a chance mais clara para o Alvinegro no último minuto do jogo. "Faltou caprichar um pouco mais. Quando limpei, vi que ele caiu, clareou muito e vi o canto aberto. Tentei ‘chapar’, mas infelizmente peguei embaixo da bola e ela acabou subindo", disse.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

O resultado não foi o melhor para as duas equipes, que perderam a chance de subir na tabela. Mas Everaldo preferiu destacar o ponto trazido de Alegre.

"O Inter jogando em casa é muito forte, acabaram empurrando a gente pra trás, mas no segundo tempo a gente conseguiu tocar a bola, rodar mais e oferecer perigo ao time do Inter", afirmou.

Mais artigos abaixo

"Em todo jogo o Corinthians vai em busca dos três pontos, mas quando não dá pra ganhar, somar um ponto é bom porque no fim da competição esse pontinho vai valer a pena", concluiu.

Na próxima rodada, o Timão recebe o no sábado (17), às 17h (de Brasília), pela 15ª rodada do Brasileirão.