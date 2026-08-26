Uma reportagem da Sport Bild revela que o novo técnico Matthias Jaissle vê Woltemade como uma peça importante para a sua equipe. Segundo a publicação, Jaissle teria assegurado a Woltemade que, ao contrário do antecessor Eddie Howe, o vê claramente em suas posições preferidas, no centro do ataque ou como segundo atacante.

Howe havia utilizado Woltemade em parte em funções mais defensivas no meio-campo, algo que, segundo a Sport Bild, causou bastante surpresa em Jaissle. Ele estaria apoiando fortemente seu compatriota alemão, dando-lhe uma direção clara para deixar rapidamente para trás sua temporada de estreia no Newcastle, no geral bastante decepcionante, e olhar para a frente.

Jaissle, que chegou à Inglaterra vindo do Al-Ahli, da Arábia Saudita, após a surpreendente demissão de Howe pelo Newcastle no início de agosto, deixou Woltemade no banco durante os 90 minutos no empate por 2 a 2 com o Liverpool, na estreia da Premier League no último fim de semana. Segundo a Sport Bild, isso se deveu principalmente ao fato de que o jogador da seleção alemã se apresentou com atraso à pré-temporada após suas férias da Copa do Mundo e, além disso, teve de ficar parado por alguns dias por causa de um resfriado de verão, o que naturalmente o atrasou um pouco.

O que reforça a valorização de Jaissle por Woltemade: de acordo com a Sport Bild, o novo treinador dos Magpies ligou para o técnico do Stuttgart, Sebastian Hoeneß, que no VfB trabalhou com sucesso com o atacante esguio. Os dois se conhecem dos tempos em que atuaram juntos como treinadores das categorias de base do RB Leipzig e são bons amigos; Jaissle foi auxiliar de Hoeneß no departamento de base do clube saxão.

Matthias Jaissle buscou informações detalhadas sobre Nick Woltemade com Sebastian Hoeneß

Nessa conversa sobre Woltemade, Jaissle buscou todas as informações importantes sobre seu novo jogador, perguntando a Hoeneß, segundo a Sport Bild, qual é a melhor posição para o ex-jogador do Stuttgart, e também quis saber o que é importante para Woltemade fora de campo. No VfB, ele se tornou jogador da seleção atuando como parte de uma dupla de ataque ou um pouco mais recuado atrás dela; são nessas funções que Jaissle agora também quer voltar a desenvolvê-lo.

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E, por gostar tanto de Woltemade, uma venda, sobre a qual se especulou repetidamente nas últimas semanas e meses, provavelmente também não é assunto no Newcastle neste momento. Segundo a Sport Bild, o rival de Premier League Nottingham Forest manifestou recentemente interesse concreto em Woltemade, mas o Newcastle rechaçou a possibilidade de imediato.

Especulações sobre retorno de Woltemade à Alemanha

Também para o ex-astro da Bundesliga, uma saída após apenas um ano neste verão nunca foi assunto até aqui; ele se sente bem na cidade e no clube e quer absolutamente se firmar. As especulações mais recentes sobre um retorno à Alemanha para RB Leipzig ou Borussia Dortmund são classificadas pela Sport Bild como infundadas.

Woltemade havia se transferido em 2025 do VfB para o Newcastle por nada menos que 75 milhões de euros, mas, apesar de um início promissor, as coisas não correram bem para ele na Inglaterra. Em determinado momento, ele passou muito tempo sem marcar e se viu regularmente no banco de reservas, além das tarefas defensivas incomuns que lhe foram atribuídas pelo ex-técnico Howe. Sob o comando de seu sucessor Jaissle, a tendência agora deve ser de melhora, e o contrato de Woltemade com o Newcastle vai até 2031.