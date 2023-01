Intercity x Barcelona ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Rei

Times entram em campo nesta quarta-feira (4), pela terceira fase da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Defendendo a liderança, o Barcelona recebe o Espanyol na manhã deste sábado (31), no estádio José Rico Pérez, às 17h (de Brasília), pela terceira fase da Copa do Rei. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Time da terceira divisão espanhola, o Intercity não tem problemas no elenco para o jogo desta quarta.

Do outro lado, o Barcelona é o líder da La Liga e deve ir a campo com uma equipe alternativa, com o técnico Xavi optando por rodar o elenco.

Prováveis escalações

Escalação do provável Intercity: Campos; Jaime, Murria, Kecojevic, Galvez, Cristo; Herrera, Mari, Xemi; Soldevila, Roige.

Escalação do provável Barcelona: Pena; Araujo, Kounde, E Garcia, Bellerin; Kessie, F de Jong, Gavi; Memphis, F Torres, Dembele.

Desfalques

Intercity

Sem desfalques confirmados.

Barcelona

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 4 de janeiro de 2023

• Horário: 17h (de Brasília)

• Local: estádio José Rico Pérez, Alicante - ESP