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Lautaro Martinez quer estar em campo a qualquer custo no próximo jogo da Inter pelo campeonato, e Chivu pode receber boas notícias já amanhã, confirmadas também por Javier Zanetti.

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Há uma Inter com Lautaro Martinez, aguerrida, resistente, combativa e extremamente perigosa, e outra sem o capitão argentino, certamente vencedora e igualmente perigosa, mas com menos personalidade do que quando ele está em campo.

A lesão sofrida durante a partida que a Inter acabou perdendo para o Bruges na Champions League custou ao camisa 10 uma ausência prolongada que, enfim, parece estar chegando ao fim. Nos últimos dias, Lautaro vem trabalhando para voltar a campo já após a pausa, e chegam agora notícias animadoras para Cristian Chivu.

ZANETTI CONFIRMA - Javier Zanetti, ex-capitão e vice-presidente da Inter, falou à Sky Sport durante o evento de apresentação do Troféu Galbiati sobre o momento vivido por seu compatriota: "Lautaro está mesmo fazendo, nestes últimos dias, os testes finais com os médicos para ficar à disposição. Acho que ele fez uma reabilitação com os médicos e a comissão técnica, sempre muito cuidadosa. E, conhecendo-o e sabendo da vontade que tem de voltar, espero que já possa ficar à disposição"

DE VOLTA AOS TREINOS COM O GRUPO AMANHÃ? - Se tudo correr bem, já amanhã, terça-feira, 17 de novembro de 2026, o Touro de Bahía Blanca poderá começar a treinar em campo com o restante do grupo sob o comando de Chivu. Ele não começará de imediato com cargas pesadas, mas o objetivo está definido: entrar em campo contra a Atalanta, se não como titular, ao menos por 30 minutos, saindo do banco.

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MARATONA DE JOGOS PARA A INTER - A volta após a pausa coincidirá com uma verdadeira maratona de jogos para a Inter, na qual a presença do capitão será fundamental. Além da partida fora de casa contra a Atalanta, em Bérgamo, marcada para domingo, 22 de novembro, às 20h45, a Inter disputará nove jogos em quatro competições diferentes ao longo de 31 dias, até 22 de dezembro. Além do campeonato e da Champions League, estarão entre eles o confronto com o Genoa pelas oitavas de final da Copa da Itália e a final da Supercopa da Itália, que será disputada em San Siro justamente no dia 22 de dezembro, contra a Lazio.