Liga dos Campeões - Rodada 2 13 de out. de 2026 - 15:00 Giuseppe Meazza

Inter e Club Brugge se enfrentam em 13 de outubro de 2026, às 15h no horário EST e às 19h no horário GMT.

Líder da Serie A, Inter tem tradição na Champions League

A Inter começou a nova temporada da Serie A de forma quase perfeita, com cinco vitórias em seis jogos. Curiosamente, porém, acumula três derrotas consecutivas na Champions League, em uma sequência que vem desde a temporada passada. A Inter foi vice-campeã da competição em 2023 e 2025. Desde a derrota para o Real Madrid na primeira rodada da Champions League desta temporada, marcou 10 gols em três partidas da Serie A e venceu todos os quatro jogos desse tipo nesta temporada, contra Parma, Udinese, Napoli e Monza.

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Club Brugge se prepara para enfrentar a Inter pela primeira vez

O Club Brugge, gigante belga, começou sua campanha nesta Champions League com uma derrota por 3 a 2 para o Aston Villa. Ainda assim, viaja com alguma confiança após vencer três dos últimos quatro jogos fora de casa em todas as competições. Também marcou 12 gols nas últimas quatro partidas, considerando todas as competições.

Números importantes e notícias sobre lesões

Em boa fase, o atacante Marcus Thuram, da Inter, soma dois gols e duas assistências nas últimas três partidas oficiais.

O Club Brugge viaja sem o importante defensor Hugo Siquet.

O goleiro suíço Yann Sommer não sofreu gols em cinco jogos nesta temporada, após chegar vindo da Inter em julho. Ele passou três anos na Inter e disputou 139 partidas.

Notícias das equipes e elencos

Cristian Chivu ainda não confirmou uma provável escalação para a partida, e a Inter não divulgou informações sobre lesões ou suspensões até o momento. Atualizações são esperadas mais perto do início do jogo.

O técnico do Club Brugge, Ivan Leko, também ainda não confirmou o elenco. Não há informações disponíveis no momento sobre lesões ou suspensões na equipe visitante, e novas notícias serão acrescentadas à medida que surgirem.

Forma recente

A Inter registrou duas vitórias, um empate e uma derrota em suas últimas cinco partidas oficiais, sequência que também inclui uma vitória em amistoso sobre o Lumezzane. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Lumezzane em 3 de outubro, embora seu último jogo oficial tenha terminado em empate por 2 a 2 com a Roma em 19 de setembro. A Inter marcou 13 gols nessas cinco partidas, mas também sofreu 10. A vitória por 5 a 3 sobre a Udinese evidenciou tanto sua produção ofensiva quanto sua vulnerabilidade defensiva. Seu único jogo pela Champions League nesse período foi uma derrota por 2 a 1 para o Real Madrid.

O Club Brugge venceu três e perdeu dois dos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi uma vitória por 3 a 0 sobre o Genk em 20 de setembro, após vencer o Royal Antwerp por 3 a 1 na semana anterior. Na Champions League, registra uma derrota: 3 a 2 para o Aston Villa em 8 de setembro. O Club Brugge marcou 10 gols e sofreu sete nas cinco partidas, números que apontam para uma equipe que joga de forma aberta, com foco no ataque e capaz de marcar fora de casa.

Histórico de confrontos diretos

Não há dados disponíveis no momento sobre confrontos recentes entre Inter e Club Brugge. Mais informações sobre o histórico serão acrescentadas antes do início do jogo.

Classificação

Na fase de liga da Champions League, o Club Brugge está três posições acima da Inter: a equipe belga ocupa o 22º lugar, e a Inter, o 25º. Ambos os clubes estão na metade inferior da classificação, o que faz deste um confronto direto entre duas equipes que precisam de pontos para alcançar uma posição mais segura na tabela.