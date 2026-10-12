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Liga dos Campeões
team-logoInter de Milão
Giuseppe Meazza
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Inter x Club Brugge pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Liga dos Campeões
Inter de Milão x Club Brugge
Inter de Milão
Club Brugge

Prévia completa do confronto entre Inter e Club Brugge na volta da Champions League após uma longa pausa para os jogos de seleções. Analisamos táticas, notícias das equipes, momento atual e muito mais.

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Liga dos Campeões - Rodada 2
Giuseppe Meazza

Inter e Club Brugge se enfrentam em 13 de outubro de 2026, às 15h no horário EST e às 19h no horário GMT.

Líder da Serie A, Inter tem tradição na Champions League

A Inter começou a nova temporada da Serie A de forma quase perfeita, com cinco vitórias em seis jogos. Curiosamente, porém, acumula três derrotas consecutivas na Champions League, em uma sequência que vem desde a temporada passada. A Inter foi vice-campeã da competição em 2023 e 2025. Desde a derrota para o Real Madrid na primeira rodada da Champions League desta temporada, marcou 10 gols em três partidas da Serie A e venceu todos os quatro jogos desse tipo nesta temporada, contra Parma, Udinese, Napoli e Monza.

FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAGetty Images

Club Brugge se prepara para enfrentar a Inter pela primeira vez

O Club Brugge, gigante belga, começou sua campanha nesta Champions League com uma derrota por 3 a 2 para o Aston Villa. Ainda assim, viaja com alguma confiança após vencer três dos últimos quatro jogos fora de casa em todas as competições. Também marcou 12 gols nas últimas quatro partidas, considerando todas as competições.

Números importantes e notícias sobre lesões

  • Em boa fase, o atacante Marcus Thuram, da Inter, soma dois gols e duas assistências nas últimas três partidas oficiais.
  • O Club Brugge viaja sem o importante defensor Hugo Siquet.
  • O goleiro suíço Yann Sommer não sofreu gols em cinco jogos nesta temporada, após chegar vindo da Inter em julho. Ele passou três anos na Inter e disputou 139 partidas.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Inter de Milão x Club Brugge

3-5-2
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT
Formação
Club Brugge crest
Club Brugge
CLB
4-2-3-1
J. MartinezJ. MartinezB. PavardB. PavardY. BisseckY. BisseckA. BastoniA. BastoniC. AugustoC. AugustoH. CalhanogluH. CalhanogluA. StankovicA. StankovicA. DioufA. DioufN. BarellaN. BarellaL. MartinezL. MartinezM. ThuramM. ThuramY. SommerY. SommerJ. SeysJ. SeysK. SabbeK. SabbeB. MecheleB. MecheleH. LeeH. LeeF. PottsF. PottsH. VetlesenH. VetlesenH. VanakenH. VanakenJ. VirgiliJ. VirgiliC. ForbsC. ForbsN. TresoldiN. Tresoldi
Club Brugge crest
Club Brugge
CLB
3-5-2
Inter de Milão

Time titular

Club Brugge

Técnico

  • C. Chivu
  • I. Leko

Cristian Chivu ainda não confirmou uma provável escalação para a partida, e a Inter não divulgou informações sobre lesões ou suspensões até o momento. Atualizações são esperadas mais perto do início do jogo.

O técnico do Club Brugge, Ivan Leko, também ainda não confirmou o elenco. Não há informações disponíveis no momento sobre lesões ou suspensões na equipe visitante, e novas notícias serão acrescentadas à medida que surgirem.

Forma recente

INT

INT - Sequência

RMA
D2-1
UDI
V5-3
ROM
E2-2
LUM
V2-0
PAR
V3-0
Gol marcado (sofrido)
13/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
CLB

CLB - Sequência

LOM
V0-1
AVL
D2-3
ANT
V3-1
GNK
V3-0
RAA
V1-4
Gol marcado (sofrido)
13/5
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

A Inter registrou duas vitórias, um empate e uma derrota em suas últimas cinco partidas oficiais, sequência que também inclui uma vitória em amistoso sobre o Lumezzane. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Lumezzane em 3 de outubro, embora seu último jogo oficial tenha terminado em empate por 2 a 2 com a Roma em 19 de setembro. A Inter marcou 13 gols nessas cinco partidas, mas também sofreu 10. A vitória por 5 a 3 sobre a Udinese evidenciou tanto sua produção ofensiva quanto sua vulnerabilidade defensiva. Seu único jogo pela Champions League nesse período foi uma derrota por 2 a 1 para o Real Madrid.

O Club Brugge venceu três e perdeu dois dos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi uma vitória por 3 a 0 sobre o Genk em 20 de setembro, após vencer o Royal Antwerp por 3 a 1 na semana anterior. Na Champions League, registra uma derrota: 3 a 2 para o Aston Villa em 8 de setembro. O Club Brugge marcou 10 gols e sofreu sete nas cinco partidas, números que apontam para uma equipe que joga de forma aberta, com foco no ataque e capaz de marcar fora de casa.

Histórico de confrontos diretos

Não há dados disponíveis no momento sobre confrontos recentes entre Inter e Club Brugge. Mais informações sobre o histórico serão acrescentadas antes do início do jogo.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
110061+53
V
2
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
110050+53
V
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
StuttgartStuttgartSTU
110031+23
V
6
SportingSportingSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
BétisBétisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
E
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
E
19
PSVPSVPSV
10101101
E
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
E
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
D
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
Inter de MilãoInter de MilãoINT
100112-10
D
25
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
PortoPortoPOR
100102-20
D
32
LeipzigLeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
100105-50
D
Classificação às quartas de final

Na fase de liga da Champions League, o Club Brugge está três posições acima da Inter: a equipe belga ocupa o 22º lugar, e a Inter, o 25º. Ambos os clubes estão na metade inferior da classificação, o que faz deste um confronto direto entre duas equipes que precisam de pontos para alcançar uma posição mais segura na tabela.

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