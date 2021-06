Inter vive 'emoção e euforia' para conhecer adversário nas oitavas da Libertadores

O Internacional enfrentará o Olimpia-PAR nas oitavas de final da Copa Libertadores

O sorteio realizado pela Conmebol para definir os próximos confrontos da Copa Libertadores da América causou emoção e euforia na maioria dos colorados nesta terça-feira (1). Emoção, porque somente no final do sorteio é que o Inter descobriu que escapou de adversários considerados mais qualificados e de muita tradição na competição, como River Plate, Boca Juniors, São Paulo e Vélez Sarsfield.

Euforia, porque o adversário sorteado para enfrentar o Colorado é o Olimpia, que estava no mesmo grupo da fase classificatória e foi o único time que o Inter conseguiu vencer nos dois confrontos: no jogo do Beira-Rio, o Inter goleou por 6 a 1, em um dos melhores jogos do time sob o comando do técnico Miguel Angel Ramirez. No Paraguai, os gaúchos praticamente definiram sua classificação ao vencer por 1 a 0.

“É um rival que conhecemos, mas agora é um mata-mata. Temos tempo para trabalhar e temos muitas possibilidades de passar de fase e seguir na Libertadores. Poderíamos pegar qualquer rival, conhecemos o Olímpia, é um rival muito duro e que vai fazer de tudo para nos ganhar”, destacou o lateral direito Renzo Saravia.

Em relação a um possível favoritismo do Inter no confronto contra os paraguaios, o ala argentino preferiu manter a neutralidade.

“Agora ficaram os melhores, não há favoritos. Confiamos no nosso trabalho e vamos fazer de tudo para classificar”, destacou o jogador.

Até os confrontos contra o Olimpia nas oitavas, que devem ocorrer na segunda quinzena do mês de julho, Miguel Ramírez terá quase um mês e meio para ajustar uma equipe que vem apresentando um desempenho apenas razoável, oscilando com resultados ruins nas últimas semanas. Existe a possibilidade também da direção reforçar o grupo, com a contratação de um zagueiro e um lateral esquerdo.

O Internacional entra em campo pela terceira fase da Copa do Brasil, nesta quinta (3), fora de casa contra o Vitória.