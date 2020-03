Inter vence: Patrick tem dia inédito de goleador e Gustagol testa paciência da torcida

Colorado bate o Brasil de Pelotas por 2 a 0 no Campeonato Gaúcho neste domingo (8)

O venceu a primeira partida no returno do . Na noite deste domingo (8), o bateu o de por 2 a 0 no Beira-Rio, em Alegre, com dois gols de Patrick.

Melhor em campo, o meia alcançou feito inédito na carreira após ter balançado as redes duas vezes em uma única partida. Exaltado pela torcida quando foi substituído por Praxedes, Patrick teve uma noite memorável, ao contrário de Gustagol.

Um monstro, uma besta enjaulada, Patrick pantera is back https://t.co/L6uJzifj4F — Léo Plucinski (@leoplucinski) March 8, 2020

O atacante não só perdeu diversos gols, como viu a torcida o chamar de "Gustaperdegol". Em um dos lances, o jogador mandou a bola na trave no segundo tempo.

A partir de hoje Gustagol passa a se chamar Gustaperdegol. — Inter da Zoeira (@InterDaZoeira) March 8, 2020

é qualquer coisa menos gustagol — bianca (@sci_bia) March 8, 2020

Agora, o Inter lidera o Grupo A, com quatro pontos. Já o Brasil está em quinto lugar no Grupo B, com três pontos, e luta para não cair.