Inter vence Chape mas torcida não se 'mobiliza' pelo Brasileirão

Colorado entra no G-4 e agora terá que reconquistar os fãs após vice na Copa do Brasil

Uma das metas do foi conquistada neste domingo (22). Primeiro, a equipe encontrou bastantes dificuldades, mas venceu a por 1 a 0, no Beira-Rio, em partida válida pela 20ª rodada do Brasileirão, e deixou para trás o vice-campeonato da Copa do .

Mas o segundo, que era 'mobilizar' a torcida Colorada na campanha do Brasileirão, não deu muito certo. O liberou check-in gratuito para todas as modalidades de sócio do clube com intuito de trazer um bom público ao Beira-Rio, mas os torcedores, ainda ressentidos com a perda do título, não compareceram em peso como o esperado e, ainda, os presentes no estádio vaiaram a equipe na saída para o intervalo.

Ao todo, foram 20.104 torcedores pagantes, num público total de 24.362 presentes, e renda de R$ 904.128,00.

Se o Internacional reencontrou o caminho da vitória, agora será a vez de trazer de volta, também, a confiança dos fãs colorados.

O time vermelho, que subiu para a quarta posição do Brasileirão, com 36 pontos, volta a campo na próxima quarta-feira, contra o , no Maracanã, às 21h30 (de Brasília)