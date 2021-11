Inter vai usar camisa preta pelo Dia da Consciência Negra; conselheiro protesta

Pela primeira vez nos seus 112 anos de história, o Internacional vai utilizar um uniforme todo preto em uma partida de futebol. A iniciativa é em homenagem ao Dia da Consciência Negra no Brasil, que acontece em 20 de novembro.

Em contato com a reportagem da Goal, o vice-presidente do Inter, Dannie Dubin, falou sobre a iniciativa.

“A ideia partiu da nossa fornecedora de material esportivo, e nós estamos sempre abertos a novidades. É um tema super importante e relevante. O Inter foi fundado justamente para acolher a todos e todas as pessoas, sem nenhum tipo de preconceito. Foi o primeiro clube a aceitar negros no seu time”, destacou Dubin.

A luta antirracista rola no campo e fora dele! ✊🏿



A nova camisa do #ClubeDoPovo chega para contar a história da Consciência Negra. 💪🏿



A luta antirracista rola no campo e fora dele! ✊🏿

A nova camisa do #ClubeDoPovo chega para contar a história da Consciência Negra. 💪🏿

Mas a iniciativa de jogar com um uniforme que foge das cores vermelho e branco, as tradicionais do clube, gerou polêmica entre alguns conselheiros do Colorado.

“Entendo e acho nobre a causa e a iniciativa, mas não tem que jogar com um uniforme que não seja com as cores do Inter, que é vermelho e branco. Acho que o ideal seria entrar em campo com a camisa preta, mostrar apoio à causa, mas na hora da partida o Inter tem que jogar com a sua tradicional camisa”, destacou Thiago Naibert, conselheiro do Internacional.

A direção faz questão de ressaltar que a camisa preta, que será utilizada na partida de hoje contra o Cuiabá, não deverá aparecerá em outros jogos.

“Esta camisa não deverá ser utilizada em outras partidas e também não será o nosso terceiro uniforme. Entendo e respeito os mais conservadores que não gostaram da ideia do Inter jogar com esta camisa, mas tenho certeza que a grande maioria dos nossos torcedores irão apoiar esta iniciativa”, destacou Dannie Dubin.

Entretanto, esta não é a primeira vez que o Inter foge das suas cores tradicionais para prestar uma homenagem ou fazer referência a uma data importante. Em outras oportunidades o Colorado já utilizou uma camisa dourada como terceiro uniforme.

Em 2019, o Inter utilizou a cor cinza, para homenagear os torcedores que frequentavam as arquibancadas de cimento do antigo Estádio Beira-Rio. No mês de outubro, o Colorado apresentou uma camisa rosa, em alusão ao Outubro Rosa e o combate ao câncer de mama.