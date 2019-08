Inter vai às quartas da Libertadores com 'desfile' de D'Alessandro

No jogo em que comemorou os 11 anos defendendo a equipe gaúcha, o argentino fez, contra o Nacional, sua melhor exibição na Libertadores 2019

Pense em um meia, daqueles bem habilidosos e criativos, que aos 38 anos acaba de completar 11 temporadas pelo clube onde é mais identificado. Por causa da idade, é possível imaginar que não seja um jogador que siga decidindo ou tenha fôlego para as intensas disputas que o futebol moderno obriga. Mas isso não acontece quando falamos de Andrés D’Alessandro, que nesta quarta-feira (31) desfilou não apenas todo o seu gigante talento, mas também raça, para ajudar o Inter a vencer o Nacional por 2 a 0, dentro do Beira-Rio, e avançar às quartas de final da Libertadores da América.

O camisa 10 parecia um jovem no gramado do Beira-Rio, que recebeu mais de 48 mil pessoas, recorde nesta fase moderna do estádio. D’Alessandro foi substituído aos 88 minutos de jogo, com a classificação já garantida – uma vez que até o empate dava a vaga aos colorados – e ovacionado pelos torcedores. Também, pudera: não bastasse todo o histórico de conquistas, dentre as quais estão incluídas uma Libertadores, levantada em 2010, o argentino fez a sua melhor exibição nesta atual edição 2019 do certame continental.

D’Alessandro impressionou pela energia ao participar das principais ações de jogo: foi líder em desarmes [quatro, segundo a Opta Sports] e em passes trocados tanto no geral [64] quanto no campo de ataque [45], tendo um incide de acerto na casa de impressionantes 88,9%. Também foi quem mais criou oportunidades para seus companheiros: cinco no total, dentre as quais incluímos a assistência, em cobrança de escanteio, para o zagueiro Rodrigo Moledo abrir, de cabeça, o placar – já deixando o cenário mais favorável, apesar do excesso posterior de chances desperdiçadas no ataque.

A melhor exibição do veterano foi em números, mas também na classe apresentada. Um repertório clássico de um craque da camisa 10, incluindo matadas de bola perfeitas e cortes secos nos marcadores. Ficou faltando só o gol. O seu, claro, porque quando já estava no banco, D’Ale pôde comemorar o tento de Paolo Guerrero, que deixou a situação ainda mais tranquila. A vitória por 2 a 0 coloca o nas quartas de final da Libertadores, um jogo na qual o ídolo colorado comemorou seus 11 anos no Inter, passou a ser, com 57 jogos, o atleta que mais representou o clube em torneios internacionaos, e seguiu demonstrando o quanto é importante dentro de campo.