Inter vai anunciar contratação de atacante e zagueiro nesta segunda

Diretoria do Colorado fecha reforços para o técnico Diego Aguirre

Próximo do fechamento da janela para contratações de jogadores que atuam no exterior, a direção do Internacional vai anunciar dois reforços vindos da Europa. O primeiro é o atacante Gustavo Maia, 20 anos, que vem do Barcelona, da Espanha, por empréstimo de um ano.

Formado nas categorias de base do São Paulo, Gustavo Maia não chegou a atuar no time principal do Tricolor, sendo negociado no meio do ano passado com o time da Catalunha. Gustavo Maia já está em Porto Alegre, onde realizou exames clínicos e aguarda o anúncio oficial da sua contratação.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A outra contratação que o Colorado está encaminhando é a do zagueiro Kaique Rocha, 20 anos, que vem por empréstimo da Sampdoria, da Itália. O defensor vai assinar por dois anos com o Colorado. Formado nas categorias de base do Santos, o zagueiro chegou a treinar com o time principal do Peixe, em 2018, com o técnico Cuca.

Em 2019, Kaique Rocha foi vendido para a Sampdoria, onde foi pouco aproveitado. O defensor é aguardado nesta segunda-feira, em Porto Alegre para realizar exames clínicos e assinar contrato com o Colorado.