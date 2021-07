Inter terá semana completa de treinos pela primeira vez com Aguirre

O primeiro mês do técnico Diego Aguirre no Inter foi marcado por uma eliminação precoce nas oitavas de final da Copa Libertadores

A derrota por 2 a 1 para o Athletico deixou o Internacional a três pontos do São Paulo, primeiro clube dentro da zona do rebaixamento. A partida também marcou o décimo jogo do Colorado sob o comando de Diego Aguirre, que neste primeiros compromissos conseguiu duas vitórias, cinco empates e três derrotas.

O primeiro mês do técnico Diego Aguirre no Inter também teve uma eliminação precoce nas oitavas de final da Copa Libertadores. A sequência de resultados ruins vem incomodando o torcedor colorado, que realizou protestos contra os jogadores no embarque para Curitiba e também no desembarque, que aconteceu no início da madrugada deste domingo, em Porto Alegre.

O que pesa a favor do treinador colorado é que neste primeiro mês, Diego Aguirre teve jogos a cada três dias e, com viagens entre os jogos, o treinador em muitos momentos só teve dois turnos de treino durante a semana para preparar a equipe.

(Foto: Inter/Ricardo Duarte)

Esta será a primeira semana completa, onde o treinador colorado terá tempo para preparar o grupo de jogadores. Como está fora da Copa do Brasil, o colorado só voltará a jogar no sábado, contra o Cuiabá, no Estádio Beira-Rio. Esta semana será fundamental para recuperar jogadores que estão no departamento médico, como Taison, com entorse no tornozelo e Patrick, com desconforto muscular na coxa.

“Ter uma semana cheia é ruim porque não temos competição para jogar, estamos fora e isto é a parte negativa. Mas vai ser a primeira semana cheia e daqui para frente teremos várias semanas para trabalhar. Logicamente o time tem que continuar evoluindo, podemos melhorar defensivamente, melhorar a intensidade em dar pressão e também as finalizações. Estamos perdendo jogos que não deveríamos e é um erro nosso não saber matar o jogo e não marcar gols e isto é uma coisa que temos que trabalhar bastante”, destacou Aguirre.

Para o jogo contra o Cuiabá, o Inter não contará com os atacantes Yuri Alberto e Thiago Galhardo. Os dois estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. A ausência da dupla significa não contar com dois dos três principais artilheiros do Inter na temporada 2021. Galhardo é o goleador com 11 gols feitos, Edenilson é o segundo artilheiro, com 10 gols marcados, sendo nove de pênaltis e Yuri Alberto é o terceiro artilheiro da temporada, com oito.