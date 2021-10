Inter terá retorno de Taison e desfalque nas laterais para defender invencibilidade no Brasileiro

Após vitória sobre o Fortaleza, Internacional conta com o retorno do camisa 10 para defender sequência de sete jogos sem derrotas no Brasileirão

A vitória diante do Fortaleza neste domingo (19) fez com que o Internacional atingisse a marca de sete jogos com invencibilidade, com três empates contra Cuiabá, Santos e Atlético-GO, e quatro vitórias contra Flamengo, Fluminense, Sport e Fortaleza. São 15 pontos somados em 21 disputados nessa série invicta.

A boa fase firma nomes como do goleiro Daniel, que em muitos jogos ajudou a manter o placar favorável para o Colorado, e do zagueiro uruguaio Bruno Méndez, que desde a sua chegada ajudou a estabilizar a defesa do Inter. Tanto que, nos sete últimos jogos, o colorado sofreu apenas quatro gols.

“Mais uma vez sem levar gol. Eu falo sempre, este é o time e a gente está aqui, todos juntos, para atacar e defender, é o grupo”, destacou o uruguaio Méndez após a vitória por 1 x 0 diante do Fortaleza.

Se a defesa faz a sua parte, o ataque não deixa por menos. Foram 12 gols marcados nesta sequência de sete partidas de invencibilidade, destacando o meia Edenilson como um dos artilheiros, com nove gols feitos, e deixando o Inter próximo da zona de classificação da Copa Libertadores.

“Contra o Fortaleza foi o sétimo jogo sem perder, e a gente tem que salientar isto. A gente vem enfrentando um jogo de cada vez. É uma final de cada vez. Tem jogos que a gente tem que sofrer mais e ser decisivo lá na frente, e foi assim, e os três pontos foram cruciais na nossa caminhada”, destacou Edenílson, goleador do Inter no Brasileiro.

Foto: Ricardo Duarte/Internacional/Divulgação

Bahia pela frente

O próximo compromisso do Inter será contra o Bahia, também no estádio Beira-Rio, no próximo domingo (26). Para este confronto o treinador colorado não contará com o lateral esquerdo Moisés, que por pertencer ao tricolor de aço e estar emprestado ao Inter não poderia atuar e, além disto, recebeu o terceiro cartão amarelo. Paulo Victor será o seu substituto.

Na lateral direita, Sarávia, que foi expulso contra o Fortaleza, terá que cumprir suspensão automática. No seu lugar Heitor deverá ser o escolhido.

Quem tem retorno garantido é o meia atacante Taison, que está recuperado de uma lesão muscular na coxa e encerrou o período de transição da parte física. Ele volta a treinar normalmente com bola neste meio de semana.