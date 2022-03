Inter terá que pagar R$ 25 milhões por Wanderson se usá-lo em 60% dos jogos

O Internacional terá que exercer a compra de Wanderson por 4,5 milhões de euros (R$ 24,92 milhões na cotação atual) no mercado da bola se usar o atacante de 27 anos em ao menos 60% das partidas na temporada.

A GOAL apurou que a minuta para a aquisição do jogador que pertence ao Krasnodar, da Rússia, exige a sua compra conforme um tempo mínimo dentro das quatro linhas. O atleta precisa atuar em 60% dos jogos restantes do clube na temporada — não há especificação sobre titularidade ou reserva na cláusula.

Wanderson foi anunciado pelo Colorado na última sexta-feira (11). Ele pertence ao Krasnodar, da Rússia, e estará à disposição da comissão técnica de Alexander Medina nos próximos dias. O jogador assinou empréstimo até o fim de 2022.

O Botafogo também havia feito contato com o jogador, conforme antecipado pela GOAL. O diretor de futebol André Mazzuco foi o responsável por fazer contato com o atleta para levá-lo a General Severiano. As tratativas, porém, não avançaram. O atleta foi oferecido ao Flamengo, que não investiu em sua contratação no momento.

O Lyon, da França, é outro clube que entrou em contato com o estafe do atleta a fim de contratá-lo no mercado da bola. Entretanto, ele tinha desejo de voltar ao Brasil, sobretudo por nunca ter defendido uma equipe no país. Wanderson, que é filho do ex-jogador Wamberto, sonhava em jogar onde nasceu. A ideia, inclusive, era defender uma equipe grande do futebol nacional.

Em sua última temporada na Rússia, Wanderson fez 29 partidas, com três gols marcados e três assistências. Ele tem contrato com o Krasnodar até junho de 2024. Ele chegou ao clube em 2017.