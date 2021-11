Inter tenta antecipar premiação do Brasileiro pela 2ª vez para fechar contas de 2021

A temporada de 2021 está chegando ao seu final, e a direção do Internacional ainda não conseguiu bater a meta de arrecadar R$ 90 milhões estabelecida no início deste ano para fechar de maneira superavitária.

Com as vendas do meia Praxedes para o Bragantino e o lateral Vinicius Tobias para o Shakhtar Donetsk, o Colorado conseguiu ficar próximo de atingir os valores projetados, mas ainda faltam aproximadamente R$ 15 milhões.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Recentemente, o presidente Alessandro Barcellos solicitou junto à CBF a antecipação de parte da premiação do Campeonato Brasileiro deste ano. Esta premiação só será paga no início do ano de 2022, então consequentemente esta verba entraria na projeção orçamentária do ano que vem.

A resposta dada pela entidade máxima do futebol brasileiro foi negativa, sob a alegação de que o Inter, na época em que pediu a antecipação, ainda não havia atingido a pontuação necessária para evitar o rebaixamento. Vale destacar que os times rebaixados para a segunda divisão não terão direito a premiação.

No momento, o Inter está com 47 pontos ganhos e sem o risco de descenso. Com isto, os dirigentes do Inter tentarão mais uma vez antecipar parte da premiação do Campeonato Brasileiro.

Hoje o Colorado está na sétima colocação, e ainda restam cinco jogos para o final da competição, o que pode dar uma variação para um valor maior ou menor, dependendo da classificação final.

Por isto, o valor que a direção colorada vai solicitar de adiantamento junto à CBF não será maior do que R$ 15 milhões. Este valor que será pago ao time que chegar na décima primeira colocação, posição que hoje é ocupada pelo Santos.