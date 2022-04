Inter tem interesse em manter Bruno Méndez; Corinthians quer venda

O futuro de Bruno Méndez segue indefinido. Emprestado pelo Corinthians ao Internacional até o dia 30 de junho deste ano, o zagueiro uruguaio ainda não sabe se irá permanecer ou não no clube do Sul do país.

De acordo com apuração da GOAL, o Inter quer a contratação do zagueiro para a sequência da temporada. O maior impeditivo, porém, é o alto valor da opção de compra imposta pelo Timão: 6 milhões de dólares (R$ 27,9 milhões) por 50% dos direitos de Méndez. O clube do Parque São Jorge aceita negociar o valor, mas não deve abrir mão de muita grana.

Por conta do valor, o Internacional mantém cautela em relação ao futuro do zagueiro. Apesar do interesse, o clube ainda não externou o desejo aos agentes de Bruno Méndez, que gostariam da permanência do jogador no Colorado, como soube a GOAL.

Sem o contato oficial do Internacional, o estafe do jovem uruguaio vem recebendo sondagens de outros clubes, que enxergam no jogador de 22 anos um zagueiro bastante experiente apesar da pouca idade. Até por isso, os agentes de Méndez esperam que a definição do Colorado, de comprar ou não o atleta, seja mais rápida.

Apesar do começo ruim do Inter na temporada de 2022, Bruno Méndez é um dos principais jogadores do time. O uruguaio vem sendo muito elogiado pela torcida colorada, que até já criou uma vaquinha online para ajudar o clube a contratar o zagueiro.

Bruno Méndez esteve presente em campo nas duas partidas do Internacional no Campeonato Brasileiro de 2022. Vale lembrar que se o jogador disputar sete jogos pelo Inter, não poderá ser inscrito por outro clube no torneio.