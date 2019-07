Inter suspende torcedora que agrediu mulher no Beira-Rio; Cebolinha e mais jogadores reagem

Torcedora do Grêmio acompanhada do filho foi hostilizada após aparecer com a camisa do Tricolor gaúcho ao término do Gre-Nal

Nesta segunda-feira (22), o Internacional informou que identificou a torcedora do clube envolvida na tentativa de agressão a Taís Dias, gremista, após o final do Gre-Nal do último sábado (20). O clube colorado suspendeu temporariamente a mulher do quadro social da equipe.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

As cenas foram registradas pela RBS TV após o empate por 1 a 1, no Estádio do Beira-Rio, e mostram o exato momento no qual a torcedora do Inter tenta arrancar a camisa do que estava com Taís Dias, acompanhada do filho.

Em entrevista à GaúchaZH, a torcedora que hostilizou a gremista disse que “foi um ato impulsivo”. A mulher falou sob condição de anonimato e argumentou que sua atitude foi uma tentativa de manter a mãe e filho em segurança: “Só queria que baixassem a camiseta, por questões de segurança”.

Outros dois homens que aparecem nas imagens foram identificados pelo . Um é conselheiro e o outro é sócio do clube. Segundo a nota oficial do Inter, o trio deverá responder a um processo disciplinar do Conselho Deliberativo.

Confira a nota na íntegra:

"Após os fatos ocorridos ao final do clássico Gre-Nal do último sábado (20), o Sport Club Internacional analisou as imagens e determinou a suspensão temporária da sócia envolvida no ato. Além da torcedora, os outros dois envolvidos também foram denunciados à Ouvidoria do Clube para abertura de processo disciplinar, que será analisado e processado pela Comissão de Ética e Disciplina do Conselho Deliberativo.

Informamos também que as imagens e as identificações serão entregues à Promotoria Especial do Torcedor do Ministério Público. Ressaltamos, mais uma vez, que o Clube do Povo não compactua com nenhum tipo de violência ou discriminação", finalizou.

O episódio teve grande repercussão nas redes sociais e atletas de ambos times se manifestaram a respeito do ocorrido.

Cebolinha iniciou uma campanha e conseguiu localizar a mãe e o filho. O jogador fez um vídeo nas redes sociais:

Mais artigos abaixo

Recado do Cebolinha, Referente ao incidente ocorrido ontem com a mãe e o filho no Beira Rio. pic.twitter.com/TYIBaM0bqo — Véio Otto 🇧🇼🇧🇼🇧🇼 (@OttoVeio) 21 de julho de 2019

Edenílson, jogador do Internacional, também se manifestou sobre o caso: