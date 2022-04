Inter sobe proposta e fecha com Mano Menezes até o fim de 2022

Mano Menezes é o novo treinador do Internacional. Depois de uma reunião na noite desta terça-feira (19), o técnico aceitou a proposta feita pelo Colorado e firmou contrato até o fim de 2022.

A primeira proposta feita pelo Colorado era inferior ao que o técnico recebia em sua primeira passagem pelo Corinthians, na Série B do Campeonato Brasileiro, em 2008, conforme apurado pela GOAL. O comandante fez uma contraproposta e conseguiu chegar a um acordo com o treinador.

Mano Menezes chega ao Beira-Rio já nesta quarta-feira (20) e iniciará os trabalhos para comandar o time no fim de semana. O treinador deve ser registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) ainda nesta quarta para ficar no banco de reservas diante do Fluminense. O jogo será no sábado (23), às 19h (de Brasília), no Maracanã, e é válido pela terceira rodada do Brasileirão.

Caso não esteja à disposição contra o Flu, é possível que ele faça a sua estreia contra o Independiente Medellín, na próxima terça-feira (26), às 21h30 (de Brasília), na Colômbia, pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana.

Mano Menezes era a segunda opção do Inter após a demissão de Alexander Medina, que deixou o clube depois do empate por 1 a 1 com o Guaireña, do Paraguai, pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana. A princípio, a ideia era contratar o brasileiro Odair Hellmann, mas ele está empregado no Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, o que demandaria uma negociação e impediu a sua chegada imediata.