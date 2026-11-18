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Como é José Mourinho? A Dazn tentou mostrar isso no documentário "Winning", que conta a trajetória do Special One desde a Inter da Tríplice Coroa até seu retorno, hoje, ao Real Madrid. Ao longo dos 55 minutos de vídeo, vários de seus ex-jogadores aparecem em diferentes momentos, entre eles Wesley Sneijder.

O ex-meia-atacante de Real Madrid e Inter, um dos principais protagonistas da temporada mágica da Tríplice Coroa, contou várias histórias divertidas daquela época: desde a maneira como Mourinho o tratou para levá-lo a Milão até a folga que lhe deu para visitar o filho. Também falou sobre como o treinador administrava o grupo, contou uma história sobre Balotelli e descreveu seu temperamento de líder, que fazia até reservas como Materazzi darem tudo por ele.

SNEIJDER SOBRE MOURINHO - "Ele sabe administrar o vestiário melhor do que qualquer um. Penso no Materazzi: era um dos jogadores que quase nunca entravam em campo, mas estava sempre entre os mais felizes nos treinos. Embora fosse reserva, Mourinho fazia com que ele se sentisse importante. Nunca tive um treinador que soubesse lidar com as pessoas como ele".

A NEGOCIAÇÃO PARA LEVÁ-LO À INTER - "Foi na época em que chegou o novo presidente (Florentino Perez, nota da redação) e vários Galácticos foram para Madri, como Ronaldo, Benzema... Foi então que Mourinho começou a me ligar para que eu fosse para a Inter. Ele sabia que eu era a peça que faltava ao time dele, sempre me dizia isso. No fim, quando decidi aceitar, a documentação já estava pronta, mas no dia seguinte haveria o clássico contra o Milan. Eu disse: 'Tudo bem'. Nós nos despedimos e desejei boa sorte a ele para o dia seguinte. E ele me disse: 'Não, você fica aqui'. Respondi: 'Mas ainda nem treinei...' Então ele me disse: 'Não precisa. Sei por que contratei você, você é a peça que me faltava, então não posso começar sem você' e foi aí que pensei: 'Uau'. A partir dali, criei asas".

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MOU E BALOTELLI - "Com Balotelli, quando algo não ia bem, ele enlouquecia. A mensagem dele no vídeo exibido antes do jogo contra o Chievo era: 'Veja, você ama futebol, joga até com seus amigos. Agora mostre isso em campo'. E acabamos vencendo por 1 a 0, com um gol dele".

Próximas partidas ATA Campeonato Italiano 14:45 INT

A SEMIFINAL DA TRÍPLICE COROA - "Quando chegamos à semifinal, dissemos uns aos outros: 'Fomos bem, mas agora acabou'. Quer dizer, aquele time do Barcelona... não dava para vencer. Mas nos reunimos na véspera da partida e, aos poucos, todos nos convencemos de que podíamos vencê-los. Ele descreveu em detalhes todos os pontos fracos do adversário e, depois da reunião, no jantar, todos dizíamos: 'Eles não são tão fortes assim, são um time normal'. Ele conseguiu colocar isso na nossa cabeça. Nós os vencemos por 3 a 1 em casa, mas poderíamos ter feito 6. E sabíamos que teríamos de ir ao Camp Nou. Ele nos disse: 'Sabemos que precisamos nos defender. Talvez eles marquem um gol, mas nada além disso'".

"SAIA DO MEU ESCRITÓRIO E VÁ PARA AMSTERDÃ" - "Uma vez, ele me chamou ao escritório e perguntou: 'Você está cansado?' Respondi que sim, e ele disse: 'Vá a Amsterdã visitar seu filho'. Eu disse que queria jogar no sábado, e ele ficou bravo: 'Saia do meu escritório, reserve um voo para Amsterdã, volte na quinta-feira à noite, treine na sexta e jogue no sábado'. Naquele momento, pensei: 'No sábado, preciso dar tudo de mim, por mim, pelo time, mas sobretudo por ele'. E me lembro de que marquei dois gols".