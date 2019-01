Inter se aproxima de renovação com Icardi, que vai receber R$ 30 milhões por ano

Atacante argentino é o jogador mais importante do gigante de Milão nos últimos anos. Rumores surgiram de que ele não renovaria para forçar saída

A novela envolvendo a renovação de contrato de Mauro Icardi parece estar perto do fim. Isso porque, a Goal Itália informa que as duas partes chegaram a um acordo e a assinatura do novo vínculo deve acontecer em breve.

De acordo com as informações, a reunião final para a concretização do acordo deve acontecer na última semana de janeiro e deve envolver um aumento significativo do salário do argentino. Icardi deve passar a ganhar cerca de 7 milhões de euros por ano (cerca de R$ 30 milhões), além de vários bônus por metas individuais e coletivas. Isso tudo até 2023.

Outro ponto importante está no valor da multa rescisória. A ideia inicial da Internazionale era fixar a multa em 180 milhões de euros (cerca de R$ 770 milhões), mas as conversas apontam que o valor será de aproximadamente 160 milhões de euros (em torno de R$ 690 milhões).

Isso porque o assédio em cima do goleador argentino deve crescer ainda mais. O Real Madrid e alguns times ingleses monitoram a situação do atacante de 25 anos há algum tempo. O alto preço da cláusula rescisória serve para tentar espantar os eventuais interessados. Caso o valor de 160 milhões de euros for pago por algum clube, Icardi se tornará o terceiro jogador de futebol mais caro da história, ficando atrás apenas de Neymar e Mbappé.

Icardi está há seis anos na Inter e herdou a faixa de capitão. Somando todas as competições, nessa temporada Icardi participou de 24 partidas, marcou 14 gols e deu três assistências.