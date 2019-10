Inter reencontra Athletico com futebol mais 'corajoso' ao mostrado na Copa do Brasil

Com Zé Ricardo, o Colorado reencontra o Furacão depois da decisão da Copa do Brasil mais leve e ofensivo

Podemos dividir a temporada do neste ano em duas datas: antes da final da Copa do contra o -PR e depois. A derrota na final mudou o ano do e foi um dos principais fatores da demissão de Odair Hellmann. Agora, pelo Brasileirão, as duas equipes se reencontram com um Inter muito mais ofensivo e leve.

Esse era um dos principais pedidos da torcida para Odair: que ele montasse uma equipe mais ofensiva, especialmente fora de casa. O Colorado até se impunha dentro do Beira-Rio, sim, mas fora de casa, por muitas vezes o Internacional abdicava da bola e assistia o adversário jogar, esperando um contra-ataque. Com a chegada de Zé Ricardo, isso parece ter mudado.

O ex-treinador do não foi a primeira opção do Internacional, que queria o argentino Eduardo Coudet. Com a recusa do atual técnico do , a equipe gaúcha assinou um contrato até o final do ano com Zé Ricardo, e os primeiros resultados vendo sendo animadores, ainda que não brilhantes.

No primeiro jogo de Zé Ricardo no comando do clube, o Colorado já conseguiu algo que não vinha conseguindo com Odair: uma vitória fora de casa. Além disso, o Inter bateu o , um adversário direto na briga pela Libertadores. Na escalação e no desempenho ofensivo, o que vimos foi uma equipe mais leve, com vários jogadores rápidos, como Wellington Silva, Neílton e Guilherme Parede.

Primeiro treino do Zé Ricardo tem Nico no Banco, troca de esquema e Inter mais ofensivo. Sem Paolo Guerrero, que estava no trabalho físico, Zé Ricardo treinou com:



Lomba; Heitor, Fuchs, Cuesta e Zeca; Lindoso, Edenílson, Neílton, Guilherme Parede e W. Silva; Sobis. pic.twitter.com/7JrMYTmNMX — Carlos Lacerda (@reporterlacerda) October 23, 2019

Na era Odair Hellmann, esses atletas dificilmente ganhavam minutos como titular, ainda mais em jogos importantes. No primeiro jogo da final contra o Athletico, Odair preferiu escalar D'Alessandro, Patrick e Nico López, jogadores mais lentos, cuja tendência é perderem espaço com Zé Ricardo. Além disso, contra o Fla, nas quartas-de-final da Libertadores, Odair chegou até a colocar Rafael Sóbis, já nenhum garoto, um atleta que não tem a mesma velocidade dos tempos áureos.

A partida contra o Bahia pode ter representada uma ruptura neste estilo mais defensivo: o Inter teve mais finalizações que o rival e quase teve a mesma posse de bola que o Tricolor de Aço, mesmo atuando dentro da Fonte Nova. Contra o Athletico, a tendência é que Zé Ricardo mantenha esse esquema propositivo e veloz.

O Inter enfrenta o Furacão nesta próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), e precisa vencer para tentar entrar no G-4.